Окрестности лицея № 7-зона риска?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалВроде не в захолустье находится Лицей № 7-центральная улица, недалеко мэрия, но его окрестности таят много опасностей-скрытых и явных. И то, что закончился учебный год не должно усыплять бдительность администрации и коммунальщиков, тем более, что это не территория лицея. На фото видны опасные «достопримечательности» нашего города-рыщущие стаи бездомных собак, опасный колодец и труба, рискующая получить имя действующего мэра, в случае беды из-за падения верхнего кольца или ее самой на кого-нибудь.