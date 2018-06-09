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Окрестности лицея № 7-зона риска?

Скрытые и явные опасности.

9.06.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Обитатель:
Вроде не в захолустье находится Лицей № 7-центральная улица, недалеко мэрия, но его окрестности таят много опасностей-скрытых и явных. И то, что закончился учебный год не должно усыплять бдительность администрации и коммунальщиков, тем более, что это не территория лицея. На фото видны опасные «достопримечательности» нашего города-рыщущие стаи бездомных собак, опасный колодец и труба, рискующая получить имя действующего мэра, в случае беды из-за падения верхнего кольца или ее самой на кого-нибудь.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Там ещё в грязи можно весной и осенью.

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  2. Аноним

    http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/07/351977-nb-Obod_staroy_truby_moghet_ruhnuty_na_golovy_uchenikov_liceya_7_v_Berdske интересно прошло уже две недели с момента статьи, что нибудь изменилось?

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