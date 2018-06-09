Окрестности лицея № 7-зона риска?

$2 млн на взятку Улюкаеву просит вернуть генерал из «Роснефти»
Кремль: Путин может встретиться с Трампом в Вене
Забор вдоль дороги поставили по президентскому проекту на ул. Ленина в Бердске
С разрушенного крыльца упала и сломала шейку бедра жительница 5-этажки в Бердске
За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют часть главной улицы Бердска
Путин подарил китайскому лидеру русскую баню
Минобороны меняет правила призыва срочников
Чрезвычайной признать ситуацию с обрушением домов просит в области мэр Бердска
Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов
Там ещё в грязи можно весной и осенью.
0 0
http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/07/351977-nb-Obod_staroy_truby_moghet_ruhnuty_na_golovy_uchenikov_liceya_7_v_Berdske интересно прошло уже две недели с момента статьи, что нибудь изменилось?
0 0