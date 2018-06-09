Забор вдоль дороги поставили по президентскому проекту на ул. Ленина в Бердске

Вечером 8 июня на ул. Ленина в Бердске установили дорожное ограждение в районе остановки «18 квартал». Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» директор городского управления ЖКХ Владимир Захаров, забор поставили в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Следующий шаг — ликвидация незаконных парковок с противоположной стороны дороги, у бизнес-центра «Вега». Там переставили ограждение ближе к тротуару, чтобы зимой было куда убирать снег с дороги.

Автор видео Слава Душин



Автомобили там еще стоят, но уже в июне, как заявил Захаров, парковки у МСЧ «Вега» и «Райффазенбанка» уберут. Это приказал сделать минтранс после недавнего объезда города в целях осмотра выполнения работ по президентскому проекту БКД.

— Парковки будем отсекать бортовым камнем. На месте парковок будет газон. В июне все закончится, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.