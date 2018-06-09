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Забор вдоль дороги поставили по президентскому проекту на ул. Ленина в Бердске

Следующий шаг — ликвидация незаконных парковок у бизнес-центра «Вега». Их «отсекут» бордюром и сделают газоны.(ВИДЕО)

9.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Славы Душина 3 коммент.

Забор вдоль дороги поставили по президентскому проекту на ул. Ленина в Бердске

Дорожное ограждение сооружают близ остановки «18 квартал» в Бердске

Вечером 8 июня на ул. Ленина в Бердске установили дорожное ограждение в районе остановки «18 квартал». Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» директор городского управления ЖКХ Владимир Захаров, забор поставили в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Следующий шаг — ликвидация незаконных парковок с противоположной стороны дороги, у бизнес-центра «Вега». Там переставили ограждение ближе к тротуару, чтобы зимой было куда убирать снег с дороги.

Автор видео Слава Душин

Автомобили там еще стоят, но уже в июне, как заявил Захаров, парковки у МСЧ «Вега» и «Райффазенбанка» уберут. Это приказал сделать минтранс после недавнего объезда города в целях осмотра выполнения работ по президентскому проекту БКД.

— Парковки будем отсекать бортовым камнем. На месте парковок будет газон. В июне все закончится, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.


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(3) Комментариев

  1. Ну и ну

    Слышала , что елочки спилят,очень жаль,а место возле Веги-как черная дыра,обязательно нужно сделать парковки на другой стороне дороги,автомобилисты поймут…

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  2. А.

    А от Кирова до Спортивной….когда будут ремонтировать ????

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    » у бизнес-центра «Вега». Там переставили ограждение ближе к тротуару, чтобы зимой было куда убирать снег с дороги.»

    Вывод вывозить снег с улиц города Бердска никто даже в перспективе не планирует! А всю пескосоляную смесь и дальше будут сыпать под деревья чтобы они поскорее сдохли от солончаков.

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