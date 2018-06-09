Забор вдоль дороги поставили по президентскому проекту на ул. Ленина в Бердске

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Слышала , что елочки спилят,очень жаль,а место возле Веги-как черная дыра,обязательно нужно сделать парковки на другой стороне дороги,автомобилисты поймут…
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А от Кирова до Спортивной….когда будут ремонтировать ????
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» у бизнес-центра «Вега». Там переставили ограждение ближе к тротуару, чтобы зимой было куда убирать снег с дороги.»
Вывод вывозить снег с улиц города Бердска никто даже в перспективе не планирует! А всю пескосоляную смесь и дальше будут сыпать под деревья чтобы они поскорее сдохли от солончаков.
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