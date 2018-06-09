С разрушенного крыльца упала и сломала шейку бедра жительница 5-этажки в Бердске

На бездействие управляющей компании написали жалобу и.о. губернатора Новосибирской области Андрею Травникову жители дома №56 по ул. К. Маркса в Бердске. Вот уже второй год, как УК «Монолит» игнорирует просьбу жильцов третьего подъезда отремонтировать крыльцо. Заявление с просьбой о ремонте они написали после того, как с разрушенного крыльца упала пенсионерка и сломала шейку бедра.

— Жильцы были свидетелями, что 60-летняя женщина упала с крыльца. Они потом помогали занести ее в скорую помощь. Соседка долго лечилась и до сих пор хромает, с крыльца сходит боком, как и многие другие жильцы. За операцию отдала 35 тыс. рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старшая по подъезду дома №56 по ул. к. Маркса Надежда Иванушкина.

По словам старшей по подъезду, крыльцо провалилось, на его месте скапливается вода, которая затем уходит в подвал. Ясно, что ходить по нему опасно, особенно, когда там вода или лед, и тому уже есть подтверждение, отмечает Надежда Иванушкина.

— В управляющей компании нам заявили, что жильцы должны ремонтировать крыльцо за свой счет. Представитель нашего дома была в прокуратуре и рассказала об этом, а ее там спросили: может быть, они и отмостки заставят вас делать вокруг дома или крышу ремонтировать? В прокуратуру мы не жаловались, а вот письмо Травникову отправили, — сообщила бердчанка.

Оперативный комментарий «Курьер. Среда. Бердск» от управляющей компании «Монолит» получить не удалось. Мы будем следить за развитием событий.