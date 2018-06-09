С разрушенного крыльца упала и сломала шейку бедра жительница 5-этажки в Бердске

Совсем недавно жители дома №56 по ул. К. Маркса две недели сидели без горячей воды из-за аварии на трубопроводе
На бездействие управляющей компании написали жалобу и.о. губернатора Новосибирской области Андрею Травникову жители дома №56 по ул. К. Маркса в Бердске. Вот уже второй год, как УК «Монолит» игнорирует просьбу жильцов третьего подъезда отремонтировать крыльцо. Заявление с просьбой о ремонте они написали после того, как с разрушенного крыльца упала пенсионерка и сломала шейку бедра.
— Жильцы были свидетелями, что 60-летняя женщина упала с крыльца. Они потом помогали занести ее в скорую помощь. Соседка долго лечилась и до сих пор хромает, с крыльца сходит боком, как и многие другие жильцы. За операцию отдала 35 тыс. рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старшая по подъезду дома №56 по ул. к. Маркса Надежда Иванушкина.
По словам старшей по подъезду, крыльцо провалилось, на его месте скапливается вода, которая затем уходит в подвал. Ясно, что ходить по нему опасно, особенно, когда там вода или лед, и тому уже есть подтверждение, отмечает Надежда Иванушкина.
— В управляющей компании нам заявили, что жильцы должны ремонтировать крыльцо за свой счет. Представитель нашего дома была в прокуратуре и рассказала об этом, а ее там спросили: может быть, они и отмостки заставят вас делать вокруг дома или крышу ремонтировать? В прокуратуру мы не жаловались, а вот письмо Травникову отправили, — сообщила бердчанка.
Оперативный комментарий «Курьер. Среда. Бердск» от управляющей компании «Монолит» получить не удалось. Мы будем следить за развитием событий.
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Входные группы (в т.ч. крыльцо) ремонтируются за счет средств капитального ремонта, но только по решению собственников. Опять таки, если счет в управляющей компании. Если в общем котле, то все гораздо сложнее.
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«Представитель нашего дома была в прокуратуре и рассказала об этом, а ее там спросили: может быть, они и отмостки заставят вас делать вокруг дома или крышу ремонтировать?» (с)
Ну, прокуратура, добро пожаловать в реальный мир. Вы думаете, за чей счёт ремонтируются отмостки, трубы в подвале, крыша и прочее? из средств капремонта, серьёзно? … ну, с добрым утром.
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А причём тут управляющая компания? Согласно сайта реформа ЖКХ домом управляет ТСЖ, крыльцо относится к общему имуществу. Собственники в доме должны принять решение о ремонте, ввести сбор на ремонт крылец, и тогда Правление должно заключить договор на их ремонт. Только так и никак иначе.
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