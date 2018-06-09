КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Продам 3-комн.
Продам 2-комн. на Микрорайоне
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

$2 млн на взятку Улюкаеву просит вернуть генерал из «Роснефти»

Кремль: Путин может встретиться с Трампом в Вене

Забор вдоль дороги поставили по президентскому проекту на ул. Ленина в Бердске

С разрушенного крыльца упала и сломала шейку бедра жительница 5-этажки в Бердске

За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют часть главной улицы Бердска

Путин подарил китайскому лидеру русскую баню

Минобороны меняет правила призыва срочников

Чрезвычайной признать ситуацию с обрушением домов просит в области мэр Бердска

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

От руки нарисовали дендропроект парка Победы в Бердске

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


С разрушенного крыльца упала и сломала шейку бедра жительница 5-этажки в Бердске

Бердчане год просят управляющую компанию отремонтировать крыльцо, но там говорят, что это они должны сделать за свой счет, либо игнорируют просителей.

9.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

С разрушенного крыльца упала и сломала шейку бедра жительница 5 этажки в Бердске

Совсем недавно жители дома №56 по ул. К. Маркса две недели сидели без горячей воды из-за аварии на трубопроводе

На бездействие управляющей компании написали жалобу и.о. губернатора Новосибирской области Андрею Травникову жители дома №56 по ул. К. Маркса в Бердске. Вот уже второй год, как УК «Монолит» игнорирует просьбу жильцов третьего подъезда отремонтировать крыльцо. Заявление с просьбой о ремонте они написали после того, как с разрушенного крыльца упала пенсионерка и сломала шейку бедра.

— Жильцы были свидетелями, что 60-летняя женщина упала с крыльца. Они потом помогали занести ее в скорую помощь. Соседка долго лечилась и до сих пор хромает, с крыльца сходит боком, как и многие другие жильцы. За операцию отдала 35 тыс. рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старшая по подъезду дома №56 по ул. к. Маркса Надежда Иванушкина.

По словам старшей по подъезду, крыльцо провалилось, на его месте скапливается вода, которая затем уходит в подвал. Ясно, что ходить по нему опасно, особенно, когда там вода или лед, и тому уже есть подтверждение, отмечает Надежда Иванушкина.

— В управляющей компании нам заявили, что жильцы должны ремонтировать крыльцо за свой счет. Представитель нашего дома была в прокуратуре и рассказала об этом, а ее там спросили: может быть, они и отмостки заставят вас делать вокруг дома или крышу ремонтировать? В прокуратуру мы не жаловались, а вот письмо Травникову отправили, — сообщила бердчанка.

Оперативный комментарий «Курьер. Среда. Бердск» от управляющей компании «Монолит» получить не удалось. Мы будем следить за развитием событий.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Яблони Сиверса украли в городском парке Бердска $2 млн на взятку Улюкаеву просит вернуть генерал из «Роснефти» Как не стать жертвой мошенников?

(3) Комментариев

  1. Чуть понимающий

    Входные группы (в т.ч. крыльцо) ремонтируются за счет средств капитального ремонта, но только по решению собственников. Опять таки, если счет в управляющей компании. Если в общем котле, то все гораздо сложнее.

    Thumb up 0 Thumb down 2

  2. a.danilov

    «Представитель нашего дома была в прокуратуре и рассказала об этом, а ее там спросили: может быть, они и отмостки заставят вас делать вокруг дома или крышу ремонтировать?» (с)

    Ну, прокуратура, добро пожаловать в реальный мир. Вы думаете, за чей счёт ремонтируются отмостки, трубы в подвале, крыша и прочее? из средств капремонта, серьёзно? … ну, с добрым утром.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. Житель

    А причём тут управляющая компания? Согласно сайта реформа ЖКХ домом управляет ТСЖ, крыльцо относится к общему имуществу. Собственники в доме должны принять решение о ремонте, ввести сбор на ремонт крылец, и тогда Правление должно заключить договор на их ремонт. Только так и никак иначе.

    Thumb up 5 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика