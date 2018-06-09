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Путин подарил китайскому лидеру русскую баню

Си Цзиньпин назвал подарок «уникальным домом» и задумался, куда его поставить.

9.06.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин подарил китайскому лидеру русскую баню

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин обещал подумать, куда поставить подаренную Владимиром Путиным русскую баню.

При посещении города Тяньцзинь российский лидер показал образец бревна, из которого будет изготовлена баня.

«Вы мне только такой кусочек (подарите)», — пошутил Си Цзиньпин, осматривая древесину.

Но Путин продемонстрировал на фотографии, как баня будет выглядеть после сборки, передает  РИА Новости.

«Целиком такой… Из таких бревен», — ответил Путин.

«Я должен серьезно подумать, где ставить. Это просто уникальный дом. Спасибо большое», — сказал Си Цзиньпин.

Российский лидер не первый раз дарит своему китайскому коллеге подарок с национальным колоритом. В сентябре 2016 года он привез в Ханчжоу, где проходил саммит G20, коробку российского мороженого для Си Цзиньпина.

Визит Путина в Китай

В субботу российский лидер примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао. В пятницу Путин и Си Цзиньпин отправились на скоростном поезде из Пекина в соседний портовый город Тяньцзин, где присутствовали на матче юношеских хоккейных сборных двух стран.

Саммит ШОС проходит в китайском Циндао 9-10 июня. ШОС — постоянно действующая межправительственная международная организация, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государства — члены ШОС — это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств — наблюдателей при ШОС.


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