За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют часть главной улицы Бердска

На днях начался ремонт главной улицы Бердска — ул. Ленина на участке от ул. Герцена до ул. Кирова. Подрядчик согласился работать почти за 3 млн рублей. За эти деньги предполагается отремонтировать 2,8 тыс. квадратных метров дороги. Срок завершения работ — 5 рабочих дней.

В перечне работ указаны демонтажные работы:

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий — 2,8028 кв. метров.

2. Разборка бортовых камней — 287 метров.

3. Разборка цементобетонного основания — 0,16933 куб. метров.

4. Погрузочные работы — 70,2576 тонн.

5. Перемещение строительного мусора — 272,0592 тонн.

6. Утилизация тяжелых бытовых отходов — 141,39 куб. метров.

Среди работ по устройству асфальтобетонного покрытия значится:

1. Розлив вяжущих материалов — 1,12624 тонн.

2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых — 2,8028 кв. метров.

Общая площадь восстановления благоустройства (планировку площадей) — 1074,8040 кв. метров.

По условиям контракта подрядчик гарантирует, что выполняемые им работы соответствуют требованиям. Гарантийный срок составляет 2 года. В случае обнаружения каких-либо недостатков, выявленных в течение 2 лет после приемки работ (при условии, что подрядчик не докажет отсутствия своей вины в отношении обнаруженных недостатков), подрядчик должен будет устранить их своими силами и за свой счет.