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За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют часть главной улицы Бердска

Подрядчик приступил к замене асфальта и бордюров на участке между улицами Герцена и Кирова.

9.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

 

За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют часть главной улицы Бердска

Еще один участок ул. Ленина ремонтируют в Бердске

На днях начался ремонт главной улицы Бердска — ул. Ленина на участке от ул. Герцена до ул. Кирова. Подрядчик согласился работать почти за 3 млн рублей. За эти деньги предполагается отремонтировать 2,8 тыс. квадратных метров дороги. Срок завершения работ — 5 рабочих дней.

В перечне работ указаны демонтажные работы:
1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий — 2,8028 кв. метров.
2. Разборка бортовых камней — 287 метров.
3. Разборка цементобетонного основания — 0,16933 куб. метров.
4. Погрузочные работы — 70,2576 тонн.
5. Перемещение строительного мусора — 272,0592 тонн.
6. Утилизация тяжелых бытовых отходов — 141,39 куб. метров.

Среди работ по устройству асфальтобетонного покрытия значится:
1. Розлив вяжущих материалов — 1,12624 тонн.
2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых — 2,8028 кв. метров.

Общая площадь восстановления благоустройства (планировку площадей) — 1074,8040 кв. метров.

По условиям контракта подрядчик гарантирует, что выполняемые им работы соответствуют требованиям. Гарантийный срок составляет 2 года. В случае обнаружения каких-либо недостатков, выявленных в течение 2 лет после приемки работ (при условии, что подрядчик не докажет отсутствия своей вины в отношении обнаруженных недостатков), подрядчик должен будет устранить их своими силами и за свой счет.


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