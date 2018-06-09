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Чрезвычайной признать ситуацию с обрушением домов просит в области мэр Бердска

Евгений Шестернин выступил на заседании в региональном правительстве, где доложил об обстановке с подтоплением города. Создан специальный штаб по бердской проблеме.

9.06.2018 Фото: Предоставлено пресс-центром мэрии Бердска Нет комментариев

Чрезвычайной признать ситуацию с обрушением домов просит в области мэр Бердска

На заседании КЧС

Глава Бердска Евгений Шестернин сегодня, 9 июня, представил доклад о ситуации по подтоплению территорий города и принимаемых мерах по понижению уровня грунтовых вод на заседании рабочей группы КЧС правительства Новосибирской области. Совещание провел заместитель главы региона Сергей Семка.

Евгений Шестерни, инициируя свое участие в рабочей группе, преследовал цель признать ситуации с подтоплением, и как следствие, обрушением частных жилых домов в Бердске, чрезвычайной.

По итогам заседания глава Бердска отметил, что представленная им информация принята к сведению, передает пресс-центр мэрии. Учитывая масштабность вопроса, членами рабочей группы было принято решение о создании штаба по предупреждению угрозы ЧС в Бердске, в состав которого будут включены специалисты минстроя, министерства ЖКХ и энергетики,минтруда и социального развития, областного управления МЧС, представители Бердска.

До 22 июня будет определен алгоритм действий штаба по комплексному рассмотрению ситуации с подтоплением в Бердске, оказанию содействия в проведении аварийно-восстановительных работ в зоне подтопления.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за постоянных подтоплений грунтовыми водами разрушились несколько бердских домов в частном секторе. В зону риска попали 410 домов. На днях началось сооружение дренажной системы для отвода подземной реки. Власть оказывает помощь пострадавшим.


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