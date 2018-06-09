Яблони Сиверса украли в городском парке Бердска

Расцвели яблони Сиверса в городском парке культуры и отдыха Бердска. Ежегодно полюбоваться на их буйное цветение приходят тысячи бердчан. Читатель «Курьер. Среда. Бердск» поинтересовался, кто стал инициатором их появления в парке, кого бердчане должны благодарить за эту красоту.

По словам Марины Янеевой (Рехтиной), возглавлявший городской центр культуры и досуга с 2008 по 2012 годы, яблони Сиверса появились в городском парке, где-то в 2006 году. Еще когда мэром города был Александр Терепа, а отдел культуры возглавлял Ян Павловский. Тогда начали реконструкцию парка, вырубили старые тополя и стали высаживать новые деревья. Дендропроект разработали сотрудники ботанического сада. И аллея с яблонями Сиверса появилась в горпарке одной из первых. Но она подверглась «набегу» бердчан. Саженцы выкапывали и высаживали на своих участках. Пришлось подсаживать деревца, только уже другие, в пустующие лунки, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Янеева.

В прошлом году в городском парке провели инвентаризацию зеленых насаждений. В парке произрастало 1677 растений.

В этом году, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в парке высадили новые деревца: 12 елей предоставил лесхоз и 12 саженцев лип принесла бердчанка. Липовую аллею заложили молодые семьи с детьми. В честь них она и будет называться — аллея молодых семей. Расположилась она рядом с аллеей педагогов.

История развития бердского городского парка была очень интересной с самого начала. На сайте Городского центра культуры и досуга об этом есть воспоминания почетного работника культуры Бердска Елены Симоновой:

«В начале 60-х годов под руководством тогда еще секретаря комсомольской организации медицинского училища Ады Ивановны Максименко комсомольцы высадили первые тополя на территории нынешнего парка. Хотя в тот период парк именовался просто сквером, принадлежащим Городскому дому культуры.

В 1964 году в этом сквере на поляне, где в настоящее время стоит скульптурная композиция «Аист», появились первые аттракционы: «лошадки» и взрослые и детские качели – мощные металлические конструкции. Аттракционы были приобретены благодаря поддержке Бердского радиозавода. Чуть позже радиозавод подарил городу «колесо

обозрения», «лодочки» и карусель «ветерок», последняя была перевезена из Новосибирского парка «Березовая роща».

В 1968 году на территории этого сквера началось строительство кинотеатра «Орион». До этого времени бердчане смотрели фильмы в кинотеатре «Октябрь», который находился рядом со зданием администрации. Стены этого старого деревянного здания, в холодный сезон были покрыты инеем, а над окнами весели сосульки, поэтому он считался «летним кинотеатром». Интересный факт, сразу после сноса этого здания, подобный кинотеатр «Октябрь» был открыт в поселке Новый.

В тот период парк по-прежнему относился к ГДК, и только в начале 80-х, по инициативе Ады Ивановны (к тому времени уже начальнику отдела культуры Бердска), было принято решение об его отделении и создании самостоятельного учреждения.

Первым директором парка была назначена Анна Ивановна Мачуло. Первым методистом по организации мероприятий – Татьяна Алексеевна Смолянинова, впоследствии несколько лет она работала директором ГДК. Поначалу административным кабинетом сотрудников вновь созданного учреждения стал коридор в здании Вневедомственной охраны. Затем администрация парка переехала в комнату коммунальной квартиры в жилом доме по ул.Больничной. Сейчас этот дом уже снесен, на его месте стоит новая «девятиэтажка».

В середине 80-х в парке появился еще один новый аттракцион «сталкивающие автомобили», с его покупкой помог директор завода биопрепаратов Борис Васильевич Прилепский. На средства, заработанные самим парком, были куплены только три аттракциона: «солнышко», «железная дорога» и «веселый поезд «Север».

В истории администрации парка было еще два переезда – оба на ул.Свердлова. Первый в трехэтажное деревянное здание, где в настоящее время располагается ОКС, а второе — в соседнее здание, которое впоследствии было снесено. С тех пор отдельного административного здания у парка – нет.

Идея построить в сквере танцевальную площадку, «пятак», также принадлежит Аде Ивановне. В связи со строительством «Лошадки» «ускакали» на свое нынешнее место, где к радости бердской детворы работали вплоть до своего 45-летия (2008 год)».