Еще 32 млн рублей вложат в строительство канализационного коллектора в Бердске

Фронтальный погрузчик готов к работе на улице Ушакова
На улице Ушакова завершается ремонт канализационного коллектора на отрезке от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Белинского. Длина отремонтированного отрезка составила 157 метров. На данный момент осталось засыпать яму грунтом и бутом.
Отремонтированный, но не засыпанный участок коллектора на улице Ушакова
Следующим в очереди на ремонт стоит другой отрезок коллектора — от перекрестка улицы Ушкова с улицей Советской до перекрестка улицы Ушакова с улицей Некрасова. На этом участке запланировано строительство дублирующего коллектора, то есть новой трубы рядом со старой.
Отремонтированный коллектор на улице Ушакова засыпан грунтом и бутом
Начальник управления капитального строительства Алексей Егошин на заседании рабочей группы в мэрии Бердска рассказал о планах на продолжение ремонта коллектора.
— 12 млн рублей нам утвердили на июньской сессии. В июле мы начнем строительство коллектора по улице Ушакова от Советской до Некрасова. Протяженность 303 метра, стоимость всего вопроса 31,8 млн рублей, — сказал Алексей Егошин.
Из дыры рядом с колодцем на улице Ушакова сильно пахнет. Не розами
Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о провале грунта под проезжей частью, образовавшемся в результате износа канализационного коллектора.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10