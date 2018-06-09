Еще 32 млн рублей вложат в строительство канализационного коллектора в Бердске

На улице Ушакова завершается ремонт канализационного коллектора на отрезке от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Белинского. Длина отремонтированного отрезка составила 157 метров. На данный момент осталось засыпать яму грунтом и бутом.

Следующим в очереди на ремонт стоит другой отрезок коллектора — от перекрестка улицы Ушкова с улицей Советской до перекрестка улицы Ушакова с улицей Некрасова. На этом участке запланировано строительство дублирующего коллектора, то есть новой трубы рядом со старой.

Начальник управления капитального строительства Алексей Егошин на заседании рабочей группы в мэрии Бердска рассказал о планах на продолжение ремонта коллектора.

— 12 млн рублей нам утвердили на июньской сессии. В июле мы начнем строительство коллектора по улице Ушакова от Советской до Некрасова. Протяженность 303 метра, стоимость всего вопроса 31,8 млн рублей, — сказал Алексей Егошин.

Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о провале грунта под проезжей частью, образовавшемся в результате износа канализационного коллектора.