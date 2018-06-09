Учиться на родном языке хотят разрешить в российских школах

В Госдуме договорились о корректировке резонансного законопроекта об изучении национальных языков уже в весеннюю сессию. Образовательными стандартами будет обеспечена возможность учиться на родном языке, а также возможность «изучения государственных языков национальных республик РФ». При этом в законе сохранится норма о том, что языки национальных республик изучаются лишь на добровольной основе и не могут осуществляться в ущерб преподаванию русского языка. Эксперты полагают, что федеральный центр решил не затягивать с принятием проекта, чтобы не давать республикам «простор для дальнейшей эскалации вопроса», передает Ъ.

Госдума рассмотрит законопроект об изучении родных языков в первом чтении 19 июня, сообщил глава комитета по образованию Вячеслав Никонов. Согласно первоначальной версии поправок к закону «Об образовании» (внесены в Госдуму в апреле), преподавание и изучение государственных языков республик РФ «осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ». Проект резко раскритиковали в национальных республиках, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, например, заявил, что проект нарушает российскую Конституцию. Рассмотрение инициативы ускорили на этой неделе, когда появился согласованный вариант поправок: ранее проект был отправлен в рассылку до 6 июля, и первое чтение должно было состояться уже во время осенней сессии.

Депутаты, судя по версии поправок, что обсуждалась на рабочей группе, могут сохранить спорную норму в законе. В то же время в нем могут появиться дополнения. В частности, указание о том, что ФГОСы и образовательные стандарты «обеспечивают возможность получения образования на родном языке из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ» и т. д. «Выбор языка образования из числа языков народов России, госязыков республик РФ осуществляется на добровольной основе обучающимися, родителями на основании личных заявлений»,— говорится в проекте поправок. «Изучение родного языка остается обязательным для всех, но одним из этих языков может быть русский язык»,— заявил Вячеслав Никонов.

19 июня также примут проект постановления с призывом создания Фонда поддержки нацязыков и его финансирования, однако его правовая форма обсуждается, сказал депутат Евгений Ревенко. Кроме того, Дума рекомендует правительству рассмотреть вопрос о финансировании создания учебников по изучению родных языков при подготовке проекта бюджета на 2019 год. В пресс-службе Министерства просвещения заявили “Ъ”, что ведомству после принятия поправок предстоит доработать примерные учебные программы, ФГОСы, перечень учебников, а с привлечением «широкого круга специалистов» будут разработаны концепции преподавания родных языков.

Зампред комитета по национальным вопросам Госсовета Чувашии Григорий Данилов «не уверен, что эта редакция закона учла все предложения национальных регионов России». По его мнению, республика «сама может решить, сколько часов в неделю преподавать государственный язык республики» и «в этом нет никакого ущемления русского языка». Вице-президент Чувашского национального конгресса Владимир Тяпкин заявил, что «проект поправок полностью устраивать не может»: «Существующая программа не позволяет обучать чувашскому языку даже на уровне разговорного, она хоть дает какую-то надежду представителям нашей нации». В Госсовете Татарстана пока не получили новую редакцию проекта, но не исключают, что проект снова может стать предметом обсуждения на сессии в конце июня. А вице-спикер Курултая Башкирии Юмабика Ильясова сообщила, что парламентарии хотят сохранить право регулирования сферы изучения госязыков за республикой.

Ускорение принятия законопроекта говорит о том, что «федеральный центр не хочет предоставлять лишнее время и широкий простор национальным республикам для дальнейшей эскалации вопроса о национальных языках», полагает координатор КГИ в Чувашии Игорь Михайлов. «Поправки призваны смягчить острые углы и успокоить общественность в республиках, но главный принцип все-таки остался: принудительного изучения государственных языков в национальных республиках не будет»,— отмечает он.