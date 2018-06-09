Отравились 64 ребенка в детском лагере на Урале

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов
Яблони Сиверса украли в городском парке Бердска
Еще 32 млн рублей вложат в строительство канализационного коллектора в Бердске
Учиться на родном языке хотят разрешить в российских школах
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На 12 часов безо всякой воды остались насколько домов в Микрорайоне Бердска
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У Путина попросил деньги на ремонт старенькой «Нивы» инвалид из Бердска
Путин приготовил китайские деликатесы вместе с Си Цзиньпином