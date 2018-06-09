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Отравились 64 ребенка в детском лагере на Урале

Среди пострадавших двое 18-летних вожатых. Следователи прокуроры проверяю, что они ели накануне.

9.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Отравились 64 ребенка в детском лагере на Урале

Отравившихся детей отвезли по больницам

В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря «Сосновый бор», сообщили в региональной прокуратуре сегодня, 9 июня.

Из них 33 пострадавших направлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее сообщалось о 53 отравившихся.

На месте работают сотрудники областного Минздрава и Центра медицины катастроф.

Все дети — в возрасте от семи до 12 лет. У них схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние пострадавших — удовлетворительное. Среди госпитализированных также двое восемнадцатилетних вожатых, добавили в прокуратуре.

Областной СК начал проверку. «Накануне в обед дети и вожатые употребляли: в обед — картофельный суп, говяжью котлету «Здоровье», тушеную капусту, компот и хлеб; в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователем СК опрашиваются представители администрации лагеря», — сообщили в ведомстве.

Региональная прокуратура также организовала проверку. К ней привлечены специалисты Роспотребнадзора. Они отбирают пробы продуктов питания и проводят другие исследования для выяснения причины массового заболевания.


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