Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в круглом столе, посвященном обороту контрафактных и некачественных строительных материалов в РФ

Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в заседании круглого стола «Взаимодействие государственного и общественного контроля в сфере противодействия обороту контрафактных и некачественных строительных материалов в РФ».

Мероприятие состоялось 31 мая в Москве, его организаторами выступили Ассоциация строителей России и Общественная палата РФ. Круглый стол объединил производителей стройматериалов, представителей органов государственной власти, федеральных служб и ведомств, научных организаций, СМИ. В обсуждении проблемы участвовали председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Владислав Гриб, председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор, Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман, заместитель директора департамента градостроительной деятельности Министерства строительства и ЖКХ РФ Александр Степанов, начальник отдела анализа и формирования государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Анатолий Игошин, член Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Наталья Кожина и другие эксперты.

Собравшиеся рассмотрели такие актуальные вопросы, как оборот некачественных строительных материалов в РФ, возможность организации общественного контроля в отрасли, результаты введения обязательной сертификации цемента, опыт работы органов государственной власти и добросовестных производителей по противодействию обороту некачественного цемента, влияние контрафактного и фальсифицированного цемента на качество бетона, долговечность зданий и сооружений.



Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун в своем выступлении отметил, что проблема распространения поддельного цемента требует системного решения. Особенно сложная ситуация сложилась в сегменте продаж продукции в мешкотаре. «Продавец цемента может заказать предприятию-изготовителю мешок по собственному макету, с любой нужной маркировкой, – подчеркнул Владимир Петрович. – Изготовитель тары не обязан проверять и тем более контролировать правильность нанесения маркировки в соответствии с ГОСТ 30515–2013 «Цементы. Общие технические условия», ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов». Он руководствуется лишь ГОСТ 2226–2013 «Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия». Ответственность за нарушения остальных технических регламентов лежит только на заказчике».

Этот правовой пробел дает возможность недобросовестным участникам рынка заказывать любые бумажные мешки. Владимир Скакун предложил внести в соответствующие государственные стандарты изменения, позволяющие ужесточить ответственность производителей мешкотары. Также он рассказал, что специалисты АО «Искитимцемент» продолжают работу по защите рынка от контрафактной и несертифицированной продукции, организуют мониторинг точек розничной продажи цемента, проводят «контрольные закупки» стройматериала, исследуют его в лаборатории предприятия, информацию о выявленных нарушениях передают в контролирующие органы и СМИ. «Весной текущего года были внесены поправки в федеральный закон № 294. Теперь представители надзорных органов смогут без предварительного уведомления проводить контрольные закупки и проверять, насколько добросовестно юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель соблюдает обязательные требования при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. На наш взгляд, это позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки», – добавил Владимир Петрович.

Проанализировав проблемы и пути их решения, участники круглого стола подготовили предложения по борьбе с распространением контрафактных и фальсифицированных строительных материалов.