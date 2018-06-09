На 12 часов безо всякой воды остались насколько домов в Микрорайоне Бердска

Оказавшимся без воды с вечера пятницы жителям Микрорайона в Бердске восстановили водоснабжение. Об этом в полдень субботы, 9 июня, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко. Напомним, обезвоженные горожане жаловались на то, что повторно воду отключили без предупреждения, не обеспечив подвоз питьевой воды к дому №11Б на ул. Рогачева.

Кроме того, без воды оказались жители коттеджей на ул. Боровой (близ лесхоза). По словам Алексеенко, и многоквартирный дом на Рогачева, и частные постройки «сидят» на одном водоводе, который прорвало в нескольких местах. Именно по этому, по его оценке, так долго устраняли аварию — 12 часов, копали всю ночь.

-Я был на аварии, там уже все закончили и начали подключать воду, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеевич, заявив, что водовозка к дому №11Б на ул. Рогачева должна была приезжать утром 9 июня. — Холодная у них уже пошла, через час будет горячая.

Как отметил замдиректора КБУ, сейчас будут засыпать место разрытия в районе магазина «Продсиб» в Микрорайоне, где прорвало трубу, которая имеет большой износ.