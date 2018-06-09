Отменят долевое строительство в России

7 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» дал правительству указание выйти на цивилизованные способы строительства жилья, без долевого участия. По его словам, с 1 июля 2019 года решено прекратить заключение долевых договоров. О долевом строительстве в России и планах по его замене, сообщает ТАСС.

История вопроса

Долевое строительство многоквартирных домов и другой недвижимости получило широкое распространение в России в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Считается, что такая форма инвестиционной деятельности выгодна и покупателю, и застройщику. Покупатель приобретает жилье в среднем на 20-25% дешевле (зачастую еще на т. н. стадии котлована). Застройщик, в свою очередь, получает деньги за недостроенный объект и может отправлять их как на текущее, так и на будущее строительство, не обращаясь к банковским кредитам.

В начале 2000-х годов в России отсутствовала законодательная база для регулирования долевого строительства. Покупатели жилья часто сталкивались с мошенничеством или другими проблемами: отдав деньги, они могли ждать заселения в несколько раз дольше заявленных девелопером сроков или получали жилье, качество которого не соответствовало ожиданиям. Нередки были случаи, когда недобросовестные застройщики скрывались с деньгами дольщиков, не завершив строительство; возводили жилье без разрешительной документации; продавали одну и ту же квартиру нескольким дольщикам и т. д.

Законопроект о регулировании этой сферы («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», 214-ФЗ) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2004 года.

Несмотря на появление 214-ФЗ, недобросовестные девелоперы продолжали находить лазейки в законодательстве: например, не имея разрешительной документации, заключали предварительные договоры купли-продажи, принимая деньги в счет «резервирования» по основному договору. После экономического кризиса 2008-2009 годов банкротства застройщиков привели к появлению очередной волны обманутых дольщиков.

Большинство серых схем удалось запретить внесением поправок в 214-ФЗ и закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (подписаны президентом РФ Дмитрием Медведевым 17 июня 2010 года).

В 2012 году введено страхование гражданской ответственности застройщика за ненадлежащее исполнение обязательств или его банкротство (с июня 2015 года эта сумма составляет 1 млрд рублей).

3 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал два закона, вносящих ряд поправок в 214-ФЗ. В соответствии с ними запрещено занимать руководящие посты в компаниях-застройщиках лицам, имеющим судимость по экономическим статьям. Сфера деятельности закона была расширена на блокированную застройку (таунхаусы). Застройщик обязан размещать на своей странице в интернете всю информацию о проекте, а также данные о финансовой устойчивости компании. Теми же поправками было поручено создать Единый реестр застройщиков и компенсационный фонд долевого строительства (создан правительством РФ в октябре 2017 года), в который перечисляются 1,2% от суммы каждого заключаемого договора долевого участия.

В настоящее время в РФ через договоры долевого участия продается около 80% жилья.

Обманутые дольщики

13 декабря 2013 года Минрегионразвития своим приказом установило единые критерии, по которым граждан-инвесторов можно было причислять к обманутым дольщикам, тогда же в список попали порядка 80 тыс. человек по всей России. Ныне реестры ведутся только на уровне регионов. По данным Министерства строительства и ЖКХ, на конец октября 2017 года в России насчитывалось 38 тыс. 154 обманутых дольщика, всего в стране имелось 830 проблемных объектов в 72 регионах. По сравнению с концом 2014 года число обманутых дольщиков сократилось на 46% (с 70 тыс. 915 человек).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске 129 дольщиков находятся сейчас в положении обманутых, так как застройщик, подучивший деньги на возведение высотки по адресу: ул. К. Маркса, 57/1, заморозил стройку.

Планы по отказу от долевого строительства

Помимо поправок в законодательство, нацеленных на борьбу с мошенничеством при долевом строительстве, в середине 2010-х годов возникли предложения отказаться от него полностью. В июле 2015 года первый вице-премьер Игорь Шувалов поставил задачу поэтапной отмены долевого строительства к 2020 году. 26 октября 2017 года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что «на смену долевому строительству придет проектное финансирование застройки — в условиях невысокой инфляции ее под небольшой процент будут кредитовать банки, а люди смогут покупать уже готовые квартиры».

5 ноября 2017 года на сайте Кремля были опубликованы поручения президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с правительством РФ 25 октября по вопросам строительства жилья. В частности, глава государства поручил утвердить до 15 декабря дорожную карту по поэтапному переходу от долевого строительства в РФ к банковскому кредитованию и иным формам финансирования, минимизирующим риск для граждан.