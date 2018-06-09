У Путина попросил деньги на ремонт старенькой «Нивы» инвалид из Бердска

Дозвонился до президента Путина 7 июня в ходе «прямой линии» 76-летний инвалид с детства первой группы Иван Бахторов из Бердска. И попросил денег на ремонт автомобиля — 25 тыс. рублей. Таких денег у него нет, объяснил он. А есть потребность в автомобиле — единственном средстве для передвижения. Без него он вынужден оставаться в четырех стенах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, 16 по счету, прошла 7 июня и продолжалась четыре часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса из поступивших двух миллионов обращений. В этом году формат претерпел некоторые изменения — была задействована внутренняя связь президента с министрами и главами регионов. В режиме онлайн-конференции их тут же привлекали к ответу.

По словам начальника бердского отдела соцобслуживания населения Натальи Скоромных, это уже не первая просьба пенсионера Ивана Бахторова выдать ему деньги на ремонт автомобиля.

— За помощью он обращается к нам каждый год, начиная с 2009 года. Но у нас для этого нет денег. Мы можем оказывать поддержку людям, попавшим в трудную ситуацию, и тем, у кого низкий доход — людям малоимущим. А у пенсионера доход превышает прожиточный минимум в два раза. Бахторов неоднократно получал средства, в пределах 5000 рублей, от министерства соцразвития. В 2016 и 2017 годах. В 2013 году Заксобрание ему выделяло 35 тыс. рублей, в 2016 году — еще 20 тыс. рублей, в 2018 — 15 тыс. рублей. И все это он получил на ремонт автомобиля. По поручению и.о. губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 7 июня инвалиду выдали 25 тыс. рублей, — рассказала 9 июня «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Скоромных.

По словам Натальи Скоромных, ранее пенсионеру еще оказывала финансовую поддержку на ремонт машины бывшая депутат Госдумы Ирина Мануйлова. Но Наталья Юрьевна не знает, каким был размер суммы.

У Ивана Бахторова старенькая «Нива» 1986 года выпуска. Раньше у него был «запорожец», выданный государством, но он его продал, добавил денег и приобрел свой теперешний автомобиль, отметила Скоромных.

— Пенсионер утверждает, что автомобиль ему жизненно необходим, ведь на нем он ездит за продуктами. Но к нему уже семь лет ходит соцработник, который покупает и доставляет все продукты питания, лекарства и другие необходимые товары, помогает по дому, — посетовала Наталья Юрьевна.

Начальник отдела соцобслуживания населения вспоминает, что когда Иван Бахторов получил 25 тыс. рублей, выпрошенные у Путина, то начал жаловаться, что этих денег хватит только на ремонт двигателя, и что же ему теперь делать с днищем машины, которое все проржавело?

Предприимчивый инвалид уже выпросил на ремонт своего автомобиля, если брать сведения, которые нам известны от Натальи Скоромных, уже 105 тыс. рублей. Человек он не одинокий, у него двое трудоспособных сыновей.