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Путин приготовил китайские деликатесы вместе с Си Цзиньпином

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Путин приготовил китайские деликатесы вместе с Си Цзиньпином

В субботу президент России примет участие в саммите лидеров стран ШОС в китайском Циндао.

9.06.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Путин приготовил китайские деликатесы вместе с Си Цзиньпином

Официальный визит Владимира Путина в КНР продолжается

Президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Китай посетил портовый город Тяньцзин, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином приготовил национальные китайские блюда, а также попробовали их. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин в субботу, 9 июня, примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. Вечером в пятницу российский президент вместе с Си Цзиньпином отправился на скоростном поезде из Пекина в Тяньцзин. Там лидеры двух стран вместе приготовили тяньцзиньские деликатесы, в частности баоцзы гоубули. При этом один из представителей китайской делегации похвалил получившееся у Путина блюдо, показав большой палец.

Также Путин и Си Цзиньпин попробовали тяньцзиньские «блины», напоминающие фаршированные блины. Тяньцзиньские «блины» — традиционная еда на завтрак во многих городах Китая.

Баоцзы гоубули — одно из главных блюд среди всех закусок Тяньцзиня. Этому блюду уже более 150 лет. Баоцзы этого типа делаются из наполовину забродившего теста в форме цветов хризантемы, напоминая традиционные русские пельмени.

Владимир Путин 9–10 июня примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Циндао. Саммит впервые пройдет с участием представителей Индии и Пакистана в качестве новых государств-членов. На саммите планируется утвердить нового генерального секретаря ШОС. Сейчас этот пост занимает представитель Таджикистана Рашид Алимов. Ожидается, что лидеры согласуют назначение на пост генсека представителя Узбекистана Владимира Норова.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Задолбали уже этим господином.Скоро будет: Путин сходил в туалет один раз,ночью спал на правом боку и три раза храпнул…..Лучше скажите когда будут дороги сделаны,воду включат и т.д……..

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