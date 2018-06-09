Строить дом обманутых дольщиков предложил Виктору Голубеву мэр Бердска

Директор «СтройИнвестпроекта» Геннадий Демидов предложил продать участок, чтобы появились деньги
Обманутые дольщики Бердска приняли участие в совещании рабочей группы при главе города по решению проблем строительства дома №57/1 на ул. К. Маркса. Очередное заседание по вопросу дольщиков высотного дома, известного как жилой комплекс Видный, состоялось 6 июня с участием представителей минстроя Новосибирской области, ООО «СтройИнвестпроект».
Директор «СтройИнвестпроекта» Геннадий Демидов доложил об экономической эффективности от выполнения межевых работ по реализации части земельного участка в Бердске по ул. К. Маркса, 57/1.
Дольщики выступили категорически против подобного решения проблемы и настаивали на том, что необходимо искать другого застройщика, который закончит строительство их дома.
В свою очередь, Евгений Шестернин обратился к начальнику управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения минстроя Ивану Кузнецову с просьбой предоставить все цифры, касающиеся деятельности «СтройИнвестпроекта» в отношении вышеупомянутого дома.
Информации, которую предоставляет застройщик, недостаточно для того, чтобы разработать стратегию, по которой целесообразнее всего будет действовать. В качестве одного из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации глава города проведет совещание со строителями, где, опираясь на цифры, предоставленные минстроем, проанализирует реальное положение дел. Дольщики поддержали предложение главы.
О том, что предлагает федеральная программа по оказанию помощи участникам долевого строительства рассказал представитель минстроя Иван Кузнецов. Это банкротство юрлица, масштабный инвестиционный проект, образование жилищно-строительного кооператива, передача объекта другому застройщику в деле о банкротстве.
Однако ни один из предложенных вариантов федеральной программы не вызвал интереса со стороны дольщиков.
По завершению совещания было принято решение на следующей неделе организовать заседание рабочей группы повторно и обсудить результаты работы с участием дольщиков, строителей и потенциальных инвесторов.
По информации из мэрии, обманутыми оказались 129 человек, вложившие деньги в стройку, которая заморожена. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации, 8 июня, глава Бердска Евгений Шестернин предложил крупному бизнесмену и застройщику Виктору Голубеву завершить строительство высотного дома. Предполагается, что в ближайшие дни Голубев даст ответ.
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ну и нафига нам это сторонние конторки, которые то достроить не могут то делают как попало???
что Голубев, что СтройРегион по крайней мере гарантировано строят!
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