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Строить дом обманутых дольщиков предложил Виктору Голубеву мэр Бердска

Варианты выхода из кризиса, которые предлагает нынешний застройщик, не устраивают ни дольщиков, ни власть.

9.06.2018 Фото: Пресс -центра мэрии Бердска Один комментарий

Строить дом обманутых дольщиков предложил Виктору Голубеву мэр Бердска

Директор «СтройИнвестпроекта» Геннадий Демидов предложил продать участок, чтобы появились деньги

Обманутые дольщики Бердска приняли участие в совещании рабочей группы при главе города по решению проблем строительства дома №57/1 на ул. К. Маркса. Очередное заседание по вопросу дольщиков высотного дома, известного как жилой комплекс Видный, состоялось 6 июня с участием представителей минстроя Новосибирской области, ООО «СтройИнвестпроект».

Директор «СтройИнвестпроекта» Геннадий Демидов доложил об экономической эффективности от выполнения межевых работ по реализации части земельного участка в Бердске по ул. К. Маркса, 57/1.

Дольщики выступили категорически против подобного решения проблемы и настаивали на том, что необходимо искать другого застройщика, который закончит строительство их дома.
В свою очередь, Евгений Шестернин обратился к начальнику управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения минстроя Ивану Кузнецову с просьбой предоставить все цифры, касающиеся деятельности «СтройИнвестпроекта» в отношении вышеупомянутого дома.

Информации, которую предоставляет застройщик, недостаточно для того, чтобы разработать стратегию, по которой целесообразнее всего будет действовать. В качестве одного из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации глава города проведет совещание со строителями, где, опираясь на цифры, предоставленные минстроем, проанализирует реальное положение дел. Дольщики поддержали предложение главы.

О том, что предлагает федеральная программа по оказанию помощи участникам долевого строительства рассказал представитель минстроя Иван Кузнецов. Это банкротство юрлица, масштабный инвестиционный проект, образование жилищно-строительного кооператива, передача объекта другому застройщику в деле о банкротстве.

Однако ни один из предложенных вариантов федеральной программы не вызвал интереса со стороны дольщиков.

По завершению совещания было принято решение на следующей неделе организовать заседание рабочей группы повторно и обсудить результаты работы с участием дольщиков, строителей и потенциальных инвесторов.

По информации из мэрии, обманутыми оказались 129 человек, вложившие деньги в стройку, которая заморожена. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации, 8 июня, глава Бердска Евгений Шестернин предложил крупному бизнесмену и застройщику Виктору Голубеву завершить строительство высотного дома. Предполагается, что в ближайшие дни Голубев даст ответ.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    ну и нафига нам это сторонние конторки, которые то достроить не могут то делают как попало???
    что Голубев, что СтройРегион по крайней мере гарантировано строят!

    Thumb up 5 Thumb down 1

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