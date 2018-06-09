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Разогнали торговцев у центрального рынка Бердска

Лоточники обосновались в несанкционированных местах. После визита сотрудников мэрии им пришлось свернуть торговлю.

9.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Разогнали торговцев у центрального рынка Бердска

Несанкционированная торговля процветает рядом с рынком Бердска

Места несанкционированной торговли выявили в минувшие выходные дежурные мэрии Бердска.

Чиновники пресекли несанкционированную торговлю в районе центрального рынка и на пересечении ул. Ленина и Лелюха. После того как с продавцами провели разъяснительную беседу, они покинули места торговли вместе со своим товаром.

Сотрудники горадминистрации договорились с директором рынка о предоставлении мест гражданам для реализации товара.

Несанкционированная торговля процветает в разных районах Бердска. За незаконную торговлю власть основательно взялась в прошлом году. Торговцев штрафовали и разгоняли, но они с завидным упорством возвращались на насиженные места.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в марте этого года мэр Бердска Евгений Шестернин стал очевидцем того, как продавец торговала очками почти на пешеходном переходе на пересечении ул. Ленина и Первомайской. Этот факт привел его в негодование. Евгений Шестернин призвал подчиненных навести порядок в уличной торговле.

Уличных продавцов и гоняют, и штрафуют, но они продолжают предлагать свой товар в бойких местах, не предназначенных для торговли.


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(2) Комментариев

  1. Вася

    Гонять надо каждый день, а не когда нагоняет мэр. т.е. раз в полгода. Помницца в прошлом годе, грозились конфисковывать товар, а воз и ныне там.
    Холодильники от остановок как, убрали уже нет? )))

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  2. Аноним

    Так называемые дежурные по городу почему-то годами не замечают несанкционированную торговлю гастарбайтеров с лотков на перекресте Ушакова-Маркса.
    А это не более, чем в 100 м от места «разгона» пенсионерок торгующими грибами и ягодами со своего огорода — явно не ОПТОВЫЕ продажи с хилокского рынка.
    Может есть указание от руководства города не трогать нелегально торгующих гастарбайтеров?

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