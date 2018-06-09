Разогнали торговцев у центрального рынка Бердска

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Гонять надо каждый день, а не когда нагоняет мэр. т.е. раз в полгода. Помницца в прошлом годе, грозились конфисковывать товар, а воз и ныне там.
Холодильники от остановок как, убрали уже нет? )))
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Так называемые дежурные по городу почему-то годами не замечают несанкционированную торговлю гастарбайтеров с лотков на перекресте Ушакова-Маркса.
А это не более, чем в 100 м от места «разгона» пенсионерок торгующими грибами и ягодами со своего огорода — явно не ОПТОВЫЕ продажи с хилокского рынка.
Может есть указание от руководства города не трогать нелегально торгующих гастарбайтеров?
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