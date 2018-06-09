Разогнали торговцев у центрального рынка Бердска

Места несанкционированной торговли выявили в минувшие выходные дежурные мэрии Бердска.

Чиновники пресекли несанкционированную торговлю в районе центрального рынка и на пересечении ул. Ленина и Лелюха. После того как с продавцами провели разъяснительную беседу, они покинули места торговли вместе со своим товаром.

Сотрудники горадминистрации договорились с директором рынка о предоставлении мест гражданам для реализации товара.

Несанкционированная торговля процветает в разных районах Бердска. За незаконную торговлю власть основательно взялась в прошлом году. Торговцев штрафовали и разгоняли, но они с завидным упорством возвращались на насиженные места.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в марте этого года мэр Бердска Евгений Шестернин стал очевидцем того, как продавец торговала очками почти на пешеходном переходе на пересечении ул. Ленина и Первомайской. Этот факт привел его в негодование. Евгений Шестернин призвал подчиненных навести порядок в уличной торговле.

Уличных продавцов и гоняют, и штрафуют, но они продолжают предлагать свой товар в бойких местах, не предназначенных для торговли.