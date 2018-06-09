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Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Компания «Виогем» начала строительство первого дренажного колодца для осушения территории, где из-за грунтовых вод массово разрушаются дома.(ВИДЕО)

9.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 15 коммент.

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Начали копку первого дренажного колодца

Сегодня, 8 июня, компания «Виогем» начала работы по выемке грунта на стройке первого колодца системы лучевого дренажа в Бердске. Она призвана избавить несколько улиц от грунтовых вод.

Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», всего на территории подтопляемого частного сектора планируется строительство пяти колодцев. На строительство двух колодцев из первой очереди будет затрачено 24 млн рублей.

Александр Лукьянов, начальник строительного участка, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о начале работ и немного раскрыл технологию.

— Сегодня мы приступили к «углубке» шахтного колодца, состоящего из ножевого кольца и одного стенового. По опусканию этих колец до уровня земли смонтируем второй «пояс» и так далее, до проектной отметки. Колодец опускается методом Кессона, под своим собственным весом. Вода нам не страшна, дойдем до уровня грунтовых вод, продолжим копать в воде. Все, как положено, чтобы не было просадки почвы. Когда дойдем до водонасыщенного грунта, копку продолжим этим же грейфером. При зачерпывании грунта вода будет стекать обратно в колодец. Потом мы это все откачаем. По завершению копки колодца произведем подводное бетонирование. Воду откачаем только после того, как залитый на дно бетон выстоит двое суток и застынет. После откачки воды смонтируем рабочий полок, на который установим буровую установку и приступим к бурению дренажных скважин, — прокомментировал Александр Сергеевич.

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Рабочий руководит действиями грейфера

Начальник участка рассказал и о том, как местные жители реагируют на постоянный шум в дневное время.

— Отношения с местными жителями складываются прекрасно. Все хорошо. Помогают, по крайней мере, понимают, что мы создаем какие-то неудобства, шумим, стучим… Но люди понимают, что мы тут делаем и относятся к нам терпимо, — с благодарностью отметил Александр Лукьянов.

Однако, не обошлось и без «криминала». По рассказам рабочих, минувшей ночью у автокрана, прибывшего из Белгорода, кто-то из местных жителей слил всю солярку.

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Из автокрана минувшей ночью местные жители слили всю соляру

Если все работы пойдут в штатном режиме, то на копку колодца потребуется от 10 до 14 дней.

Автор видео Слава Душин

Напомним, что с 2012 года частный сектор Бердска страдает от подтопления грунтовыми водами. С начала весеннего сезона 2018 года на подтопляемой территории рухнуло 6 частных домов. Двум пострадавшим семьям выделено временное жилье из маневренного фонда Бердска. Остальным потерпевшим, подавшим заявки на оказание помощи, выделяют строительные материалы, средства для борьбы с подтоплением и прочие виды помощи.


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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(15) Комментариев

  1. Гость Очередной

    скрепы

    Thumb up 3 Thumb down 8

  2. Аноним

    Не. Ну наши то всегда отличаются хитрым умом и сообразительностью
    Вот какой урод это сделал? Сильно обогатился что ли ?
    Идиоты одно слово

    Thumb up 29 Thumb down 2

  3. Гость

    Нахрена авто кран из Белгорода сюда гнать? своих что ли нет.

    Thumb up 10 Thumb down 10

    • Аноним

      Могли своими силами вылить из бетона эти кольца, тем более составная конструкция.
      Могли своими силами произвести работы, не отдавая на сторону.

      Thumb up 10 Thumb down 14

      • Аноним

        Вы вообще знаете, какие должны быть по закону процедуры , аукционы и в таком духе?
        Вот, у вас все так … лишь бы ляпнуть … че грузиться знаниями и соблюдением законов?
        Так же и дома многоэтажные назначили виновными, без всяких обоснований
        Наверное, всю область тоже от них же топит??

        Thumb up 16 Thumb down 9

      • Аноним

        Эксперт по всем вопросам, перелогиньтесь.

        Thumb up 8 Thumb down 3

      • Аноним

        Требуется форма! Изготавливать новую накладно, а готовая возможно собственность одного из белгородских ЖБИ, да и не известно, что дешевле выйдет: доставка готовых или изготовленных здесь. 8)

        Thumb up 7 Thumb down 1

    • Аноним

      А на хрена им платить аренду за чужую технику? Да, ещё не известно в каком состоянии арендованная техника, с то весь процесс ее чинить надо было бы

      Thumb up 8 Thumb down 6

  4. Аноним

    Соляру поди сами «толкнули», а на местных стрелы перевели.

    Thumb up 6 Thumb down 18

  5. Аноним

    Чёрт с ней, с соляркой, зато какой сюжет! Вся Рассея, всё в этой новости. И проблемы, и менталитет, и лужа гоголевская, и мещане. Кому как, а мне радостно, братцы!

    Thumb up 6 Thumb down 6

  6. ывапр

    какой позор.

    Thumb up 9 Thumb down 1

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