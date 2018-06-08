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Труп женщины под чемоданом нашил в лесу Бердска

По предварительным данным, смерть неизвестной носит криминальный характер.

8.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Труп женщины под чемоданом нашил в лесу Бердска

Лес в Новом поселке обитаем

Тело неизвестной женщины обнаружили в районе Нового поселка в Бердске вечером сегодня, 8 июня.

Труп нашли в лесополосе, оно было прикрыто чемоданом. На месте обнаружения трупа в настоящий момент работает полиция и сотрудники следственного комитета.

Получить официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации «Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось.  Но, по предварительным данным, смерть женщины носит криминальный характер.

Известно, что на место происшествия выезжал новый начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов, который приступил к работе в должности 4 дня назад.

Подробности — в ближайшее время.


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