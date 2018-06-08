После личного вмешательства мэра по временной схеме дали электричество в многоэтажки Бердска

Электричество в обесточенном микрорайоне Прибрежном в Бердске появилось около 17.00 сегодня, 8 июня. Более суток два высотных дома №11/1 и 11/2 на ул. Попова сидели без света и возможности приготовить горячую пищу. Электроснабжение восстановлено благодаря личному вмешательству мэра Бердска Евгения Шестернина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после многочисленных обращений жителей Прибрежного, глава города поручил найти поврежденный кабель и, несмотря на то, что он, как и трансформаторная будка, принадлежит застройщику Александру Илющенко подключить ток по временной схеме. Это удалось сделать благодаря помощи бердских предпринимателей и предприятий.

Вместе с тем, мэрия обратится в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законности Илющекнко при предоставлении коммунальных услуг.

«Курьер. Среда. Бердск» уже писал о ситуации на грани чрезвычайной, которая возникала в Прибрежном в октябре прошлого года. Тогда начальник бердского участка РЭС Игорь Михин, доложил: два кабеля из трех, питающих дома, серьезно повреждены.

— Ситуация критическая. Если вылетает последний кабель, то дома остаются без электроснабжения. Срок восстановления может дойти до трех суток, — подчеркнул он.

Электрики не смогли найти того, кому фактически принадлежат кабели. По их данным, владеет ими физическое лицо. Связаться с потребителем удалось вице-мэру по городскому хозяйству Ларисе Степановой. Решается вопрос о передаче сетей администрации — как бесхозных.

Однако выяснилось, что кабель принадлежит бизнесмену Александру Илющенко, построившему две многоэтажки на ул. Попова.

Напомним, что дома в Прибрежном построили в 2011 году на том месте,где планировали соорудить парк с набережной. Именно под него выделяли землю в 2005 году. Но в процессе освоения земли оказалось, что только развлекательное назначение не рентабельно. Поэтому компания решила строить жилье, не отказываясь, тем не менее, от изначального проекта: открытые бассейны, теннисные корты, волейбольные площадки, зоны детского отдыха.

Еще в 2010 году бердские депутаты предлагали оставить Илющенко парк, а участок под жилую застройку отдать другой строительной компании. Тогда же вставал вопрос и об энергомощностях.