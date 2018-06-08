16 пар открыли летний свадебный сезон в Бердске

На улице сегодня, 8 июня, солнечно и тепло. Бердские невесты и женихи отмечают, что им очень повезло с погодой и рассказывают «Курьер. Среда. Бердск» истории своего знакомства.

Оксана и Александр Денк познакомились в романтической обстановке — на пирсе. Повстречавшись два месяца решили пожениться.

По мнению новоиспеченной супруги, выбор торжества на эту дата неслучаен. Восьмерка — знак бесконечности. Молодожены планируют родить сына и дочку и прожить в браке долго и счастливо.

Своего будущего супруга Глеба Спесивцева Анна встретила на выступлении. Он ей сделал комплимент, что она красиво декламировала стихи. Она, улыбнувшись ему в ответ, заметила, что пел он тоже красиво. Спустя короткое время девушка поняла, что это ее человек. Их объединяют общие интересы. Они прекрасно общаются и понимают друг друга с полуслова.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Бердска Маргарита Ярославцева, сегодня зарегистрировали 16 пар. Возраст большинства брачующихся до 25 лет. Есть пары, которым только стукнуло 18 лет. В 2017 году во вторую пятницу июня поженились13 пар.