На 4197 рублей может питаться месяц взрослый житель Бердска

Такой завтрак выходит за рамки установленного продуктового набора
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в мае 2018 года составила 4197,42 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,5% (с начала года выросла на 3,8%). Об этом сегодня, 8 июня, сообщил Новосибирскстат.
В структуре стоимости набора по-прежнему преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,1%, на долю молочных продуктов приходится 20,3%, плодов и овощей – 18,7%, мяса и мясопродуктов – 16,2%, рыбы – 5,5%, жиров – 4,8%, чая, соли и специй – 4,2%, сахара и кондитерских изделий по – 2,2%, яиц –2%.
В мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, рыбы, чая, соли и специй. Доля плодов и овощей, сахара и кондитерских изделий снизилась.
справка
Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.
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