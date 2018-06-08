Избавляют от воды из подтопленного района улицу Бердска

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Молодцы, че. Уже года четыре жильцы сливают воду на дорогу, формируя там болото, а они только додумались.
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Этим специалистам «золотая голова» давно надо было спланировать кювет, заставить жителей прочистить напротив своих домой, удалось бы избежать проблем!
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Нужно чтобы дома начали рушится, тогда чиновники зачесались. Канава конечно хорошо, если из неё будет вода дальше уходить, а не тупиковая. Вот интересно — новые дома по Красной Сибири 95 и 97нормально стоят? Ведь их прямо на бывшем болоте поставили, и рядом с ними возле дороги под берёзками опять болото собирается. Воде же всё равно выход где-то нужен.
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