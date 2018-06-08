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Избавляют от воды из подтопленного района улицу Бердска

Вдоль улицы Красноармейской прочищают «заплывшую» дренажную канаву, которая не вмещала воду, сливаемую из частного сектора.

8.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Избавляют от воды из подтопленного района улицу Бердска

Рабочие центра муниципальных услуг прочищают дренажную канаву вдоль улицы Красноармейской

Сегодня, 8 июня, сотрудники Центра муниципальных услуг с привлечением техники прочистили дренажную канаву, которая тянется вдоль улицы Красноармейской в районе подтопления частного сектора Бердска грунтовыми водами.

По словам заместителя директора ЦМУ Максима Совбанова, присутствовавшего на месте работ, это поможет отвести с проезжей части воду, которую туда сливают хозяева частных домов, расположенных на подтопляемой территории.

Напомним, что с 2012 года частный сектор Бердска страдает от постоянного подтопления грунтовыми водами. Хозяева домов, пытаясь сохранить свои жилища, постоянно откачивают воду из подвалов и сливают ее в том числе на проезжую часть.

С начала весеннего сезона 2018 года в подтопленном районе Бердска рухнуло 6 частных домов. Двум семьям выделено временное жилье из маневренного фонда. Остальным потерпевшим, подавшим заявки на оказание помощи, выделяются необходимые строительные материалы, средства для борьбы с подтоплением и прочие виды помощи.

Сегодня же белгородская компания «Виогем» приступила к сооружению первого колодца из системы лучевого дренажа для осушения частного сектора Бердска.


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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(3) Комментариев

  1. Никола

    Молодцы, че. Уже года четыре жильцы сливают воду на дорогу, формируя там болото, а они только додумались.

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  2. Николай

    Этим специалистам «золотая голова» давно надо было спланировать кювет, заставить жителей прочистить напротив своих домой, удалось бы избежать проблем!

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  3. Аноним

    Нужно чтобы дома начали рушится, тогда чиновники зачесались. Канава конечно хорошо, если из неё будет вода дальше уходить, а не тупиковая. Вот интересно — новые дома по Красной Сибири 95 и 97нормально стоят? Ведь их прямо на бывшем болоте поставили, и рядом с ними возле дороги под берёзками опять болото собирается. Воде же всё равно выход где-то нужен.

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