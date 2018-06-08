Избавляют от воды из подтопленного района улицу Бердска

Сегодня, 8 июня, сотрудники Центра муниципальных услуг с привлечением техники прочистили дренажную канаву, которая тянется вдоль улицы Красноармейской в районе подтопления частного сектора Бердска грунтовыми водами.

По словам заместителя директора ЦМУ Максима Совбанова, присутствовавшего на месте работ, это поможет отвести с проезжей части воду, которую туда сливают хозяева частных домов, расположенных на подтопляемой территории.

Напомним, что с 2012 года частный сектор Бердска страдает от постоянного подтопления грунтовыми водами. Хозяева домов, пытаясь сохранить свои жилища, постоянно откачивают воду из подвалов и сливают ее в том числе на проезжую часть.

С начала весеннего сезона 2018 года в подтопленном районе Бердска рухнуло 6 частных домов. Двум семьям выделено временное жилье из маневренного фонда. Остальным потерпевшим, подавшим заявки на оказание помощи, выделяются необходимые строительные материалы, средства для борьбы с подтоплением и прочие виды помощи.

Сегодня же белгородская компания «Виогем» приступила к сооружению первого колодца из системы лучевого дренажа для осушения частного сектора Бердска.