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СМИ: уничтожают архивы с данными заключенных ГУЛАГа

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СМИ: уничтожают архивы с данными заключенных ГУЛАГа

Ликвидируют, в частности, учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Это происходит с 2014 года в соответствии с закрытым приказом.

8.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

СМИ: уничтожают архивы с данными заключенных ГУЛАГа

Общее число репрессированных может достигать 12 млн

По данным Музея истории ГУЛАГа, в российских архивах в соответствии с «засекреченным межведомственным указом» от 2014 года ведется уничтожение архивных карточек заключенных сталинских лагерей. Об этом говорится в письме директора музея Романа Романова советнику президента России, председателю Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову, передает «Коммерсантъ».

Личные дела заключенных, освобожденных из лагерей, уничтожались, однако в архивах оставались карточки с информацией о находившихся в ГУЛАГе и их перемещениях между лагерями, пояснил Романов изданию. Уничтожение этих карточек, как уточняет в послании директор музея, означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа. Это, как считают сотрудники центра документации Музея истории ГУЛАГа, может «иметь катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий», указывает издание.

О практике уничтожения карточек, по данным «Коммерсанта», узнал один из партнеров музея, исследователь Сергей Прудовский. Этой весной он, разыскивая данные о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, который был выслан в Магаданскую область, не смог найти персональную карточку и личное дело осужденного. «Информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД», — пояснил Прудовский, уточнив, что после этого «запросил» [главное управление] МВД по Магаданской области.

«Они [полицейские] ответили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет», — рассказал собеседник издания, пояснив также, что, как позже выяснилось, уничтожена была и архивная учетная карточка репрессированного.

Начальник информационного центра местного главка МВД Михаил Серегин в ответ на запрос Прудовского сослался на межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года. По словам исследователя, документ подписан представителями МВД, Минюста, МЧС, Минобороны, ФСБ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), а также Федеральной таможенной службы (ФТС), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР) и Генпрокуратуры и российской Государственной фельдъегерской службы.

«Срок хранения карточек на осужденных — до достижения ими 80-летнего возраста. Срок хранения карточки на Чазова Федора истек в 1989 году, уничтожена карточка по акту от 11 сентября 2014 года», — цитирует «Коммерсантъ» ответ представителя МВД Прудовскому.

Однако этот случай уничтожения карточек заключенных сталинских лагерей, как выяснила газета, не единственный. С подобной проблемой, по информации «Коммерсанта», также столкнулась жительница Московской области Нина Трушина. В 2014 году она хотела найти данные о своем родственнике, который был осужден в 1939-м, но не смогла. От того же управления МВД по Магаданской области женщина получила ответ, что искомая учетная карточка была отложена на уничтожение на основании служебного приказа.

После этого Трушина, как стало известно газете, обратилась в Верховный суд, указав, что приказ, затрагивающий ее права, засекречен и официально не опубликован. Это, как подчеркивала в иске жительница Подмосковья, противоречит ч. 3 ст. 15 Конституции. Однако суд, по данным газеты, не удовлетворил требования, пояснив, что приказ содержит служебную информацию, а указ президента России от 1996 года позволяет не публиковать документы, затрагивающие права людей, если те содержат конфиденциальные материалы. Соответствующее решение действительно находится в картотеке дел Верховного суда (pdf.). Оно согласно документу было вынесено 4 декабря 2014 года.

В связи с этими инцидентами Прудовский обратился в Росархив. Там, по его словам, сообщили, что все документы об осужденных в советское время должны пройти экспертизу. В случае признания документа ценным он ставится на госучет и подлежит бессрочному хранению. С запросом, проходили ли уничтоженные учетные карточки эту экспертизу, Прудовский обратился в УМВД по Магаданской области. Аналогичный комментарий также запросил «Коммерсантъ».

Председатель СПЧ Михаил Федотов, реагируя на эти данные, заявил в беседе с изданием, что изучит проблему. «Мы всегда будем защищать сохранение архивных материалов, они содержат очень важную историческую информацию», — сказал он.

Точное число осужденных в годы сталинских репрессий, как пояснил газете Прудовский, не известно. Только на 1937–1938 годы, по его данным, приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. При этом, по подсчетам международного правозащитного общества «Мемориал», общее число репрессированных может достигать 12 млн.


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(1) Комментарий

  1. ашот

    После этого можно начинать героизацию Сталина и его режима. Путин знает, что делает!

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