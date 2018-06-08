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День детства с клиникой «Медпрактика»

Сеть клиник «Медпрактика» отметила третий, ставший уже традиционным, праздник детства в городе Бердске.

8.06.2018 Фото: предоставлены Медпрактикой Нет комментариев

День детства с клиникой «Медпрактика»
Событие как всегда получилось теплым и радостным, поразило своим масштабом, а также количеством сюрпризов и розыгрышей, приготовленных для юных жителей города.
Для гостей мероприятия были организованы различные конкурсы, веселые игры, выступления аниматоров, ростовых кукол и мимов. А у самых маленьких была возможность перевоплотиться в любимого героя посредством аквагрима.
Все гости праздника остались довольны увиденным. Особенно дети, ведь каждый получил свой подарок.
Более того – дети и их родители во время торжества познакомились с самым настоящим Айболитом. А потом еще могут продолжать общаться с ним, например, писать известному всем доктору письма. Приносить их можно будет в клинику «Медпрактика», расположенную на Первомайской, 125, ведь именно там отныне будет располагаться резиденция Айболита. Отметим, что проект инициирован бердской администрацией, местные власти готовы поддержать его.
На этот раз в организации принимали участие: представители благотворительного фонда «Спасибо», партнеры и местные власти — глава города Шестернин Евгений Анатольевич, депутаты города Бердск Осин Алексей Викторович и Постников Владимир Александрович. Благодаря им в мероприятии впервые смогли принять участие и ребятишки с ограниченными возможностями здоровья, кроме того каждый горожанин смог сделать пожертвование в пользу других детей.
Организаторы поясняют: миссия сети клиник «Медпрактика» заключается в том, чтобы дарить людям улыбки самыми разными способами. Потому они не обходят стороной и День детства, ведь дети – наше будущее, и они должны быть счастливы!

 

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