После личного вмешательства мэра по временной схеме дали электричество в многоэтажки Бердска
Плохие дороги и невозможность попасть к врачу считают главными проблемами жители Бердска
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
16 пар открыли летний свадебный сезон в Бердске
Инструкция: Как сделать безопасным отдых детей в Бердске
На 4197 рублей может питаться месяц взрослый житель Бердска
Избавляют от воды из подтопленного района улицу Бердска
СМИ: уничтожают архивы с данными заключенных ГУЛАГа
День детства с клиникой «Медпрактика»
Избежал банкротства несостоявшийся концессионер котельных Бердска