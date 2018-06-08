Избежал банкротства несостоявшийся концессионер котельных Бердска

Арбитражный суд Новосибирской области отказался принять заявление о признании банкротом несостоявшегося концессионера теплосетей Бердска компании «Багира-М». Заявление в суд подавала ФНС в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Новосибирской области. Задолженность компании — 1 млн руб.

Как следует из информации на сайте суда, заявление было подано с нарушением установленных требований — отсутствует адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть выбран временный управляющий.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Багира-М» намеревалась взять в концессию на 25 лет муниципальные котельные и коммуникации. В ТЭК концессионер планировал вложить 1,3 млрд руб. Однако в 2017 году власти Бердска, посчитав условия концессии для себя неприемлемыми, через суд добились расторжения договора с концессионером, заключенного в 2015 году.