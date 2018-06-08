В прокуратуру на обесточившего дома бизнесмена Илющенко заявила мэрия Бердска

В двух многоквартирных домах микрорайона Прибрежного, что на берегу Бердского залива уже сутки нет электричества. Обесточенный бердчане с возмущением звонят в «Курьер. Среда. Бердск», жалуясь на невозможность покормить маленьких детей, на потекшие холодильники и прочие неудобства.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», сгорел оставшийся кабель от трансформаторной подстанции, находящейся на территории Прибрежного, которая почему-то находится в собственности бизнесмена Александра Илющенко, строившего многоэтажки на берегу. Он не передал ТП по завершению строительства ни городу, ни собственникам квартир, хотя администрация неоднократно с этим вопросом к нему обращалась.

-По всем нормам и правилам к жилым домам должны быть протянуты два кабеля — основной и резервный. Зимой там — к домам №11/1 и11/2 на ул. Попова — сожгли основной кабель. Сейчас сожгли резервный. Люди вторые сутки без электричества. А господин Илющенко даже на связь не хочет выходить. Поэтому я принял решение самостоятельно — зайти на чужую территорию. Но другого выхода нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» глава города Евгений Шестернин.

Он привлек к решению проблемы обесточенных бердчан местных предпринимателей. Так, Виктор Осин, председатель совета директоров БЭМЗа предоставил лабораторию для поиска кабеля. «Совкомбанк» и предприниматель Валерий Бойко дали возможность для временного подключения к их сетям. Активную помощь в восстановлении электроснабжения оказывает руководитель бердского участка РЭС Игорь Михин, у которого на балансе нет домов Прибрежного. Всем им Шестернин выражает благодарность.

-Сейчас самостоятельно ищем место порыва, не дожидаясь, когда это будет делать Илющенко. Переходим на временную схему и в течение часа подключим дома, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич. — Я не могу ждать. А главный инженер Илющенко находится сейчас в Ордынке и приезжать в Бердск не собирается.

Мэр Бердска поручил обратиться в прокуратуру для мер прокурорского реагирования по поводу соблюдения застройщиком правил содержания жилого фонда в части энергоснабжения. Более того, администрация выставит счет Александру Илющенко за израсходованные на подключение его домов силы и средства.

Жители домов №11/1 и 11/2 на ул. Попова несколько лет пытаются восстановить справедливость. Они считают, что в стоимость квартир входят и техусловия, в том числе и обеспечение электричеством. Однако забрать в свою собственность трансформаторную подстанцию у них не получается. А Илющенко, по их мнению «продолжает делать на этом деньги».

Как считают бердчане, это тоже может быть поводом для прокурорской проверки.