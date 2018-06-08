Путин прибыл на переговоры в Пекин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпином
Владимир Путин прибыл в Пекин, где проведет переговоры с руководством Китая.
Российский президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, после лидеры подпишут совместное заявление.
Также планируется заключение целого ряда межгосударственных и коммерческих двусторонних документов, охватывающих сотрудничество в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах. Об этом ранее сообщал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
Кроме того, Путин намерен встретиться с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
После переговоров в Пекине российский президент примет участие в саммите ШОС, который пройдет 9-10 июня в Циндао.
Отношения с Пекином
Китай — один из главных партнеров России на международной арене. Подходы Москвы и Пекина к ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке совпадают или близки. Россия поддерживает Китай по тайваньскому вопросу.
Товарооборот между двумя странами за первые пять месяцев 2018 года вырос на 26,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем двусторонней торговли по итогам первых пяти месяцев текущего года составил 40,67 миллиарда долларов.
Россия — единственный крупный поставщик товаров и услуг военного назначения в Китай.
Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.
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