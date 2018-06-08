В Северном произвели ямочный ремонт?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Максим:

Вчера наконец то на Северном микр-не начали «латать» ямы. УРА!!!! Но почему то они сделали только 1/3 всей сквозной дороги((( Это все??? Зашли с ремонтом от ГИБДД. Заделали мелкие ямки и ОДНУ огромную, а чуть дальше там такие огромные ямы, их скоро объехать будет невозможно (поперек дороги увеличиваются с каждым днем). У меня вопрос- дальше продолжение будет? или отчитались уже,что на Северном произвели ямочный ремонт? Заявляю — не доделали!!! ям еще полно!!! не верите-проверьте! Ждем окончания работ.

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