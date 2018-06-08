Кто управляет городом — люди или собаки? Люди собаками или собаки людьми?

В рубрику «Сообщи свою новость» написал диакон

— Такое странное название материала возникло из одного примера (о нем ниже) и реального непонимания кто и что стоит во главе угла в нашем городе, как, собственно, и во всей России.

Есть в Бердске много мест, где любят гулять мамочки с детьми. Одно из таких мест, район предприятия «Гигант» (точного названия не знаю). Широкие поляны, тропинки, сосны, ели, березы. Нет городского шума и машин. Любители оздоровительных пробежек тоже любят этот угодок, в том числе и ваш покорный слуга.

Но любимой эта территория стала не только для мам с колясками и спортсменов, но и для владельцев собак. Казалось бы, что здесь такого. Животных и природу любить нужно. Но вот только собаки больно уж большие, часто бойцовских пород, да еще без намордников и без поводков. А хозяева этих зверюг, что называется, без царя в голове и видимо совершенно не смотрят и не читают новости, в которых почти еженедельно сообщают об укушенных и истерзанных собаками жертвах по всей России, в основном детей. Я несколько раз пытался делать замечания владельцам, которые с умилением глазеют на своих питомцев, проносящихся мимо испуганных детей и их мам, а часто гавкающих и прыгающих на людей, слава Богу, пока только играючи. Самое мягкое, что я слышу в ответ: «А вы здесь не гуляйте», или «Моя собака адекватная и не кусается». Ровно это же говорили все, без исключения хозяева тех собак, которые уже где — то разорвали детей. Кто – то из этих детей погиб, а кто – то остался калекой. Некоторые же собачники сами готовы броситься на делающих им замечания. Я лично, с некоторых пор, стал брать с собой на пробежки нож, чтобы в случае нападения собаки на меня, или какого – то человека , можно было отбиться.

Но что сможет сделать беззащитная женщина с маленьким ребенком, напади на нее какой – нибудь бультерьер? Ведь и законы федеральные есть, как правильно выгуливать собак и наказания предусмотрены. Почему ничего не действует?

Вот поэтому и возникли у меня вопросы: где власть, где народ, где собаки? Кто управляет городом, люди или собаки? Люди собаками, или собаки людьми?

И достойны ли мы вообще называться обществом и людьми? Ведь вопрос – то на самом деле большой. Посмотрите на наши улицы, пляжи, лес. Они загажены собачьими испражн6ениями, окурками, бутылками, пакетами и другими нашими отходами жизнедеятельности ЧЕЛОВЕКА. Мы животных любим больше чем людей. Жрем, пьем и гадим там, где появляемся. И совершенно не несем никакой ответственности. Почему нас не любят в Европе? Да потому что мы приезжая туда, начинаем гадить и там, по своей «российской» привычке. Когда наш народ называют плохими словами, я категорически не согласен. Потому что народ состоит из разных людей. Но, к сожалению, в этом народе, в том числе и во власти, есть и та часть, из-за которой его и не любят. И именно такими персонажами являются и те, кто не думая о ближних, делает что захочет. Не одевает намордник на собаку, не убирает за собой мусор выйдя на природу, не выполняет возложенных на него законом обязанностей, но зато всегда говорит о своих правах.

А теперь предложение к бердской власти и жителям.

Почему бы не создать на местном уровне экологическую полицию и полицию нравов. Ведь есть огромный опыт других стран. Есть ГИБДД, которое контролирует поведение на дорогах. Пусть будет Эко-инспекция, или что – то подобное. Можно даже частное и коммерческое. Пусть занимаются организацией площадок для выгула животных, которых нет в Бердске, расставлением табличек, контролем и зарабатывают на штрафах. Если сам народ не желает воспитываться и образовываться, значит на него нужно одеть ошейник и намордник в виде хороших штрафов и контроля. А как еще?

Давайте дадим полномочия такой полиции. Идет такой сотрудник по улице, увидел собаку без намордника и поводка, и ее хозяина, сфотографировал, приложил к отчету. Оштрафовал на 1000 руб. Часть в бюджет города, или государства, часть – себе. Увидел курящего, или пьющего пиво в общественном месте, сфотографировал – штраф 1000 руб. Уверяю Вас, дорогие горожане, через год в Бердске и его окрестностях будет чистота и порядок. Все собаки будут в намордниках, а их хозяева с совочками и пакетиками в руках. И площадки для выгула животных появятся и — рабочие места, кстати говоря. Как – то так, а может и по другому. Но делать что – то надо. И воспитывать народ необходимо. А то как – то демократия без контроля и учета – это уже беспредел, простите.

Диакон Олег Рыжков.