Отремонтировали три дачные дороги в Бердске

Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска разрешил пустить автобусы по трем дачным маршрутам.

Как сообщили в пресс-центре бердской мэрии, это стало возможно по результатам повторного комиссионного обследования дорожных условий.

Три дачных маршрута начнут функционировать с 9 июня в связи с окончанием ремонтных работ.

Маршруты:

1. №24 «Торговый центр — с/о Сосновка»

2. №25 «Пл. Горького — с/о Вега-4»

3. №26 «ДК Родина — с/о Росинка».