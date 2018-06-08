Спасибо за праздник!

В рубрик «Сообщи свои новости» написала Марина:

Хочу выразить огромную благодарность организаторам детского мероприятия,которое состоялось вчера на Северном микр-не на детской площадке дома 2 и 6. Спасибо ВАМ большое! Все очень понравилось! А как довольны были детки….это не выразить словами! И поиграли, и попели, и на мотоциклах по двору их покатали, и даже вручили маленькие подарочки! Ждем продолжения! Спасибо ВАМ большое за праздник!

Похожие записи