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Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Компания «Виогем» начала строительство первого дренажного колодца для осушения территории, где из-за грунтовых вод массово разрушаются дома.(ВИДЕО)

8.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Начали копку первого дренажного колодца

Сегодня, 8 июня, компания «Виогем» начала работы по выемке грунта на стройке первого колодца системы лучевого дренажа в Бердске. Она призвана избавить несколько улиц от грунтовых вод.

Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», всего на территории подтопляемого частного сектора планируется строительство пяти колодцев. На строительство двух колодцев из первой очереди будет затрачено 24 млн рублей.

Александр Лукьянов, начальник строительного участка, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о начале работ и немного раскрыл технологию.

— Сегодня мы приступили к «углубке» шахтного колодца, состоящего из ножевого кольца и одного стенового. По опусканию этих колец до уровня земли смонтируем второй «пояс» и так далее, до проектной отметки. Колодец опускается методом Кессона, под своим собственным весом. Вода нам не страшна, дойдем до уровня грунтовых вод, продолжим копать в воде. Все, как положено, чтобы не было просадки почвы. Когда дойдем до водонасыщенного грунта, копку продолжим этим же грейфером. При зачерпывании грунта вода будет стекать обратно в колодец. Потом мы это все откачаем. По завершению копки колодца произведем подводное бетонирование. Воду откачаем только после того, как залитый на дно бетон выстоит двое суток и застынет. После откачки воды смонтируем рабочий полок, на который установим буровую установку и приступим к бурению дренажных скважин, — прокомментировал Александр Сергеевич.

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Рабочий руководит действиями грейфера

Начальник участка рассказал и о том, как местные жители реагируют на постоянный шум в дневное время.

— Отношения с местными жителями складываются прекрасно. Все хорошо. Помогают, по крайней мере, понимают, что мы создаем какие-то неудобства, шумим, стучим… Но люди понимают, что мы тут делаем и относятся к нам терпимо, — с благодарностью отметил Александр Лукьянов.

Однако, не обошлось и без «криминала». По рассказам рабочих, минувшей ночью у автокрана, прибывшего из Белгорода, кто-то из местных жителей слил всю солярку.

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Из автокрана минувшей ночью местные жители слили всю соляру

Если все работы пойдут в штатном режиме, то на копку колодца потребуется от 10 до 14 дней.

Автор видео Слава Душин


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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(1) Комментарий

  1. Гость Очередной

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