За сломанную ногу требует наказать санаторий жительница Бердска

Жалобу на санаторий перенаправили специалистам Роспотребнадзора из прокуратуры Бердска.

Зимой бердчанка гуляла по территории санатория, и ее сбила женщина, съезжающая с горки на ватрушке. В результате, гулявшая по парку получила тяжелый перелом ноги, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.

— В своем заявлении бердчанка просит выяснить, почему не было никаких предупреждающих знаков о том, что там гулять запрещено, кто оказывает развлекательные услуги. Теперь мы будем разбираться с этими вопросами. По закону исполнитель услуг обязан возместить ущерб здоровью, — сообщила Щеголева.

По словам Людмилы Ивановны, у пострадавшей на территории санатория нет никаких претензий к женщине, которая наехала на нее на ватрушке. Только к тем, кто организовал массовое катание.