КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-комнатную квартиру
продам 1-ю квартиру
продам трехкомнатную
продам
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Избежал банкротства несостоявшийся концессионер котельных Бердска

В прокуратуру на обесточившего дома бизнесмена Илющенко заявила мэрия Бердска

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Путин прибыл на переговоры в Пекин

Отремонтировали три дачные дороги в Бердске

За сломанную ногу требует наказать санаторий жительница Бердска

Попросил политического убежища в США оппозиционер Егор Савин из Бердска

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Ремонт дорог сдерживают провалившиеся колодцы в Бердске

Отказался от борьбы за губернаторское кресло мэр Новосибирска

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


За сломанную ногу требует наказать санаторий жительница Бердска

Бердчанка гуляла по парку, когда на нее налетела женщина на ватрушке. Нигде не было знаков, что гулять в этом месте запрещено.

8.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: pxhere.com Нет комментариев

За сломанную ногу требует наказать санаторий жительница Бердска

Бердчанке пришлось долго лечить сломанную ногу

Жалобу на санаторий перенаправили специалистам Роспотребнадзора из прокуратуры Бердска.

Зимой бердчанка гуляла по территории санатория, и ее сбила женщина, съезжающая с горки на ватрушке. В результате, гулявшая по парку получила тяжелый перелом ноги, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.

— В своем заявлении бердчанка просит выяснить, почему не было никаких предупреждающих знаков о том, что там гулять запрещено, кто оказывает развлекательные услуги. Теперь мы будем разбираться с этими вопросами. По закону исполнитель услуг обязан возместить ущерб здоровью, — сообщила Щеголева.

По словам Людмилы Ивановны, у пострадавшей на территории санатория нет никаких претензий к женщине, которая наехала на нее на ватрушке. Только к тем, кто организовал массовое катание.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Избежал банкротства несостоявшийся концессионер котельных Бердска В прокуратуру на обесточившего дома бизнесмена Илющенко заявила мэрия Бердска Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика