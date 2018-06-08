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Искитимцемент расширяет парк автоцементовозов

АО «Искитимцемент» расширяет автопарк: на завод поступили три седельных тягача Scania с полуприцепами-цистернами.

8.06.2018 Нет комментариев

Искитимцемент расширяет парк автоцементовозов

Учитывая популярность услуги по автодоставке цемента, специалисты предприятия развивают это направление. Новые машины, приобретенные в рамках инвестиционной программы, заменят выработавшую свой ресурс технику. Их стоимость – более 37 млн руб.
Тягачи Scania G440LA6*4HSA имеют максимально возможную в нашей стране массу – 28 100 кг, они разработаны специально для российского рынка. Машины легки в управлении, комфортны, экономичны, отличаются длительным сроком эксплуатации, отвечают самым строгим критериям качества и надежности. Полуприцепы-цистерны SF3U27 производства ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» выполнены из особого алюминиевого сплава, их объем – 27 кубических метров, грузоподъемность – до 30 000 кг.

«Автодоставку навального цемента предпочитают покупатели-оптовики и изготовители ЖБИ, которые могут обеспечить необходимые условия для хранения больших объемов строительного материала в специальных помещениях или емкостях, – объясняет генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Осуществляя доставку продукции собственным автотранспортом, мы гарантируем не только высокое качество цемента и достойный сервис, но и минимальные сроки выполнения заявки, выгодные расценки. Ориентируясь на потребности клиентов, планируем и дальше развивать автодоставку».

Сегодня в автопарке завода 26 цементовозов разной грузоподъемности, они обслуживают строительные площадки, расположенные в Новосибирской области и Алтайском крае. Машины оборудованы автономными комплексами, позволяющими перекачивать цемент из цистерны в силос. По заказу клиента они могут доставить от 9 до 28 тонн стройматериала. В 2017 году 19,4% от общего объема продукции, реализованной «Искитимцементом», направлено потребителям заводскими цементовозами.


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