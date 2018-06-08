Ремонт дорог сдерживают провалившиеся колодцы в Бердске

Нет возможности проводить срочный ремонт бердских дорог. Об этом говорят депутаты на заседаниях комитетов горсовета.Прежде, чем приступить к дорожным работам, необходимо привести в нормативное состояние провалившиеся на проезжей части колодцы и тепловые камеры.

Как рассказал замдиректора по строительству и общим вопросам муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко, конкурс по выбору подрядчика на проведение восстановительных работ состоится 14 июня.

Руководитель КБУ Владимир Воспанчук рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что восстановление разрушенных колодцев и благоустройство разрытых ранее территорий входит в летний план работ предприятия.