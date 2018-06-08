Отказался от борьбы за губернаторское кресло мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска, глава регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть не будет участвовать в досрочных выборах губернатора Новосибирской области. Об этом он заявил в пятницу журналистам в перерыве сессии Законодательного собрания региона, передает ТАСС.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сказал журналистам в Новосибирске, что партия выдвинет Локотя в качестве кандидата на пост губернатора Новосибирской области. По оценке КПРФ, он имеет высокие шансы на победу и уверенно обойдет кандидата от «Единой России». Обухов тогда отметил, что Локоть — самый близкий к победе на губернаторских выборах в регионах Сибири кандидат от КПРФ, и сообщил, что партия бросит все силы на его поддержку.

«Достигнуто соглашение о взаимодействии. Это соглашение предусматривает сохранение в Новосибирске прямых выборов мэра, предусматривает совместные проекты для экономического развития. Сейчас открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития… Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное с руководством Коммунистической партии Российской Федерации, отказаться от выдвижения на пост губернатора в пользу Андрея Александровича (Травникова, врио губернатора Новосибирской области)», — сказал Локоть журналистам.

Андрей Травников отметил, что позитивно воспринял решение Локотя, который намеревается остаться на посту мэра вместо выдвижения в губернаторы. «Мы договорились работать вместе, и, я уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным. Я считаю, что в крупнейшем муниципалитете страны, в Новосибирске, целесообразно сохранить прямые выборы мэра города, и я готов поддерживать Анатолия Евгеньевича (Локотя) в текущей работе и в следующем избирательном цикле», — подчеркнул Травников.

Досрочные выборы

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды. Законодательное собрание региона 8 июня назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября 2018 года.

Травников также претендует на место губернатора Новосибирской области. 13 мая политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» утвердил кандидатуры четырех участников предварительного голосования по отбору кандидатур на выборы. Окончательно кандидат от партии будет избран на региональной партийной конференции 14 июня.

Победа коммуниста Локотя на досрочных выборах мэра Новосибирска в апреле 2014 года для многих стала неожиданной. Он заручился поддержкой «объединенной оппозиции» снявших свои кандидатуры претендентов и с отрывом в 4% опередил и. о. мэра, единоросса Владимира Знаткова. В прошедших через полгода выборах губернатора Локоть не участвовал, объяснив это тем, что не хочет подвести только что избравших его новосибирцев.