Путин не позвонил в Чечню во время прямой линии

Отсутствие вопросов о Чечне во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным говорит о стабильности и благополучии в регионе, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным продолжалась четыре часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса из поступивших двух миллионов обращений. В этом году формат претерпел некоторые изменения — была задействована внутренняя связь президента с министрами и главами регионов. В режиме онлайн-конференции их тут же привлекали к ответу.

«Мы были в полной готовности ответить на любые вопросы, касающиеся Чеченской Республики. Считаю, что отсутствие таковых говорит о доверии, мире, стабильности и благополучии в Чечне», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава республики отметил, что это не означает отсутствие проблем в регионе, передает РИА Новости. «Жители Чечни могут быть уверены — мы прилагаем максимум усилий для развития экономики республики, снижения безработицы, работаем над повышением благосостояния населения», — добавил он.