Путин не позвонил в Чечню во время прямой линии

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а мне куда больше понравились вопросы, на которые Путин не ответил во время прямой линии ) соцсети публикуют, какие надписи появлялись на экранах в студии во время эфира :
— А у меня нет вопросов… Мне и так все понятно…
— Работайте на две ставки — президента и премьера
— Вы столько лет у власти. Вам не кажется, что у нас уже
— Когда у нас в стране будет адекватное правительство, умеющее работать?
— Это нормально — президент вместо губернаторов решает вопросы?
— Премьер говорит, что в стране денег нет, а глава госбанка — что в стране денег много… Они в разных странах живут?
— Почему все «прямые линии» постановочные? ВВП боится правды?
— Какие очки надеваешь, когда смотришь на страну?
— Вы не устали занимать должность президента?
— Будете менять Конституцию под будущее президентство?
— Менять Конституцию! Продлить срок. Путин навсегда!
— Есть прожиточный минимум. А где прожиточный максимум?
— Замучили уже с войнушкой.
— Когда Москвой будут управлять коренные москвичи?
— Много людей проклинает Вашу пенсионную реформу, а также Вас и Ваше правительство с Медведевым.
— Когда Медведев перестанет выдумывать, как усложнить жизнь россиян?
— Почему одни и те же люди занимают министерские кресла? — Почему у нас бананы в два раза дешевле яблок? Мы что, банановая республика?
— Почему Минфин ищет спасение экономики страны в кармане рабочего, пенсионера?
— Ваше правительство и дерипаски обирают народ ради яхт и яиц Фаберже?
— Олигархия навсегда?
— Владимир Владимирович, Бессарабия спрашивает: Когда Измаил брать будете?
— А Кудрин не хочет поработать в резиновых сапогах, фартуке и перчатках на кожзаводе до 65 лет?
— Владимир Владимирович, Ваш майский указ опять залезет в карманы россиян?
— Когда Россия начнет выделять деньги для самой России?
— Когда перестанут расти цены? За что мы голосовали?
— Зачем за копейки продали Сибирь китайцам?
— Почему в стране есть деньги на танки, бомбы, самолеты, пулеметы и нет денег на человека? (с)
)))))))
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