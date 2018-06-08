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Путин не позвонил в Чечню во время прямой линии

Глава республики Кадыров объяснил это отсутствием проблем в регионе.

8.06.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Путин не позвонил в Чечню во время прямой линии

Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 20 минут по время прямой линии

Отсутствие вопросов о Чечне во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным говорит о стабильности и благополучии в регионе, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным продолжалась четыре часа 20 минут. Глава государства ответил на 73 вопроса из поступивших двух миллионов обращений. В этом году формат претерпел некоторые изменения — была задействована внутренняя связь президента с министрами и главами регионов. В режиме онлайн-конференции их тут же привлекали к ответу.

«Мы были в полной готовности ответить на любые вопросы, касающиеся Чеченской Республики. Считаю, что отсутствие таковых говорит о доверии, мире, стабильности и благополучии в Чечне», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава республики отметил, что это не означает отсутствие проблем в регионе, передает РИА Новости. «Жители Чечни могут быть уверены — мы прилагаем максимум усилий для развития экономики республики, снижения безработицы, работаем над повышением благосостояния населения», — добавил он.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    а мне куда больше понравились вопросы, на которые Путин не ответил во время прямой линии ) соцсети публикуют, какие надписи появлялись на экранах в студии во время эфира :
    — А у меня нет вопросов… Мне и так все понятно…
    — Работайте на две ставки — президента и премьера
    — Вы столько лет у власти. Вам не кажется, что у нас уже
    — Когда у нас в стране будет адекватное правительство, умеющее работать?
    — Это нормально — президент вместо губернаторов решает вопросы?
    — Премьер говорит, что в стране денег нет, а глава госбанка — что в стране денег много… Они в разных странах живут?
    — Почему все «прямые линии» постановочные? ВВП боится правды?
    — Какие очки надеваешь, когда смотришь на страну?
    — Вы не устали занимать должность президента?
    — Будете менять Конституцию под будущее президентство?
    — Менять Конституцию! Продлить срок. Путин навсегда!
    — Есть прожиточный минимум. А где прожиточный максимум?
    — Замучили уже с войнушкой.
    — Когда Москвой будут управлять коренные москвичи?
    — Много людей проклинает Вашу пенсионную реформу, а также Вас и Ваше правительство с Медведевым.
    — Когда Медведев перестанет выдумывать, как усложнить жизнь россиян?
    — Почему одни и те же люди занимают министерские кресла? — Почему у нас бананы в два раза дешевле яблок? Мы что, банановая республика?
    — Почему Минфин ищет спасение экономики страны в кармане рабочего, пенсионера?
    — Ваше правительство и дерипаски обирают народ ради яхт и яиц Фаберже?
    — Олигархия навсегда?
    — Владимир Владимирович, Бессарабия спрашивает: Когда Измаил брать будете?
    — А Кудрин не хочет поработать в резиновых сапогах, фартуке и перчатках на кожзаводе до 65 лет?
    — Владимир Владимирович, Ваш майский указ опять залезет в карманы россиян?
    — Когда Россия начнет выделять деньги для самой России?
    — Когда перестанут расти цены? За что мы голосовали?
    — Зачем за копейки продали Сибирь китайцам?
    — Почему в стране есть деньги на танки, бомбы, самолеты, пулеметы и нет денег на человека? (с)
    )))))))

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