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За безопасность британских геев на ЧМ-2018 в России переживает Лондон

По мнению парламентариев, в зоне особого риска окажутся представители всех меньшинств из числа болельщиков — от темнокожих до гомосексуалистов.

8.06.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

За безопасность британских геев на ЧМ 2018 в России переживает Лондон

Официальный Лондон предупредил своих футбольных фанатов

Комитет по иностранным делам британского парламента распространил заявление, в котором выражается озабоченность безопасностью болельщиков из Великобритании, которые намерены приехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

«Члены парламента сохраняют особую обеспокоенность вопросами обеспечения безопасности своих болельщиков, представляющих темнокожих, азиатов и нацменьшинства, а также ЛГБТ сообщество, которые уже сталкиваются с риском нападений и преследований в стране, правительство которой предпринимает слишком мало усилий по борьбе с гомофобией», — зачитал заявление комитета его председатель Том Тугендхат.

В заявлении отмечается, что комитет «призвал министерство иностранных дел представить гарантии, полученные им от российских властей, по обеспечению безопасности представляющих ЛГБТ болельщиков». Пока, по словам Тугендхата, полученных от министерства заверений недостаточно, передает  «Интерфакс».

«МИД должен предоставить болельщикам максимум информации в оставшееся короткое время. Британские болельщики должны знать, как поступать в рискованных ситуациях, чтобы избежать насилия», — подчеркнули парламентарии.

В сообщениях СМИ указывается, что около 10 тыс. британских болельщиков планируют приехать в Россию, посетить Волгоград, где английская сборная должна сыграть свой первый матч с Тунисом 18 июня.

Ранее британское посольство в Москве сообщило, что Великобритания и Россия подписали меморандум о взаимопонимании для обеспечения сотрудничества между органами внутренних дел двух стран на время проведения чемпионата мира по футболу.

«От имени министерства внутренних дел Великобритании посол Лори Бристоу подписал Меморандум о взаимопонимании с министерством внутренних дел России по сотрудничеству полиции с целью обеспечения безопасности британских болельщиков на чемпионате мира по футболу», — говорится в сообщении дипмиссии.


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