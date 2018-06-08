4 медали на международном турнире завоевали дзюдоисты Бердска

С 1 по 3 июня в городе Барнауле прошел XV Международный фестиваль дзюдо среди юношей. Он завершился победно для бердских спортсменов.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Монголии, Казахстана, Кыргызстана и России. Честь нашей страны отстаивали дзюдоисты из республики Алтай, Кемеровской, Свердловской, Иркутской, Белгородской и Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, республики Тыва, Хакасия, Бурятия, Красноярский и Забайкальский край.

Бердские спортсмены, воспитанники Спортивной школы «Олимп» принимали участие в Фестивале и показали высокий уровень спортивной подготовки, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

— Поздравляем призеров Международного фестиваля и их тренеров — Вячеслава Стулова и Александра Куликова! — отметили в ОФКиС Бердска.

Результаты:

Юноши до 12 лет.

2 место – Шмидт Николай (55 кг) тренер Куликов А.В.

3 место – Топоров Максим (30 кг) тренер Куликов А.В.

3 место – Перфилов Иван (46 кг) тренер Стулов В.Н.

Юноши до 15 лет.

3 место – Скакунов Антип (50 кг) тренер Стулов В.Н.