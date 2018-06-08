КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-комнатную квартиру
продам 1-ю квартиру
продам трехкомнатную
продам
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Избежал банкротства несостоявшийся концессионер котельных Бердска

В прокуратуру на обесточившего дома бизнесмена Илющенко заявила мэрия Бердска

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Путин прибыл на переговоры в Пекин

Отремонтировали три дачные дороги в Бердске

За сломанную ногу требует наказать санаторий жительница Бердска

Попросил политического убежища в США оппозиционер Егор Савин из Бердска

Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов

Ремонт дорог сдерживают провалившиеся колодцы в Бердске

Отказался от борьбы за губернаторское кресло мэр Новосибирска

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


4 медали на международном турнире завоевали дзюдоисты Бердска

Воспитанники бердской спортшколы «Олимп» привезли из Барнаула три «бронзы» и одну серебряную медаль.

8.06.2018 Фото: Предоставлено ОФКиС Бердска Нет комментариев

4 медали на международном турнире завоевали дзюдоисты Бердска

На третьей ступени пьедестала почета бердчанин Иван Перфилов

С 1 по 3 июня в городе Барнауле прошел XV Международный фестиваль дзюдо среди юношей. Он завершился победно для бердских спортсменов.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Монголии, Казахстана, Кыргызстана и России. Честь нашей страны отстаивали дзюдоисты из республики Алтай, Кемеровской, Свердловской, Иркутской, Белгородской и Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, республики Тыва, Хакасия, Бурятия, Красноярский и Забайкальский край.

Бердские спортсмены, воспитанники Спортивной школы «Олимп» принимали участие в Фестивале и показали высокий уровень спортивной подготовки, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

— Поздравляем призеров Международного фестиваля и их тренеров — Вячеслава Стулова и Александра Куликова! — отметили в ОФКиС Бердска.

Результаты:

Юноши до 12 лет.
2 место – Шмидт Николай (55 кг) тренер Куликов А.В.
3 место – Топоров Максим (30 кг) тренер Куликов А.В.
3 место – Перфилов Иван (46 кг) тренер Стулов В.Н.

Юноши до 15 лет.
3 место – Скакунов Антип (50 кг) тренер Стулов В.Н.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Избежал банкротства несостоявшийся концессионер котельных Бердска В прокуратуру на обесточившего дома бизнесмена Илющенко заявила мэрия Бердска Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика