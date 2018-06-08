Бомжей выгоняют из городского парка Бердска

С наступлением тепла резко увеличивается количество посетителей в городском парке культуры и отдыха Бердска. Но иногда среди отдыхающих можно встретить и не очень приятных людей, особенно для мамочек с маленькими детьми. Насладиться солнышком и буйством красок иногда забредают на территорию парка местные бомжи и выпивохи. Но ненадолго, уверил «Курьер. Среда. Бердск» директор горпарка Сергей Баранов.

— Некоторые бердчане жалуются на бомжей в парке. Тема актуальная и больная. Но кто-то сгущает краски, мол, они в парке ночуют, пьют, хулиганят. Насчет ночуют, я согласен, но что они пьют и хулиганят — в моей практике такого не было. Пару раз я видел, что пьют из пластика. Подхожу, разговариваю, предупреждаю. Если вижу, что пьяный спит, разбудил человека и проводил из парка, — рассказал Сергей Баранов.

Проблему бомжей в городском парке обсуждают каждый год. И даже на уровне бердской власти.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» почти два года назад, в горадминистрации решали, что делать со спящими в городском парке бомжами и алкоголиками. О том, что любители спиртного облюбовали самый центр города и беспечно валяются на скамейках буквально под окнами администрации, сообщали читатели «Курьер. Среда. Бердск». Чиновники провели рейд, но бомжей и пьяниц не нашли. Хотя факт их периодического пребывания подтвердил работавший тогда директор парка Игорь Горобец. И отметил, что защитить от асоциального элемента поможет ограждение парка. Патрулирование территории тоже принесет свои результаты.

Стоит отметить, что в последнее время встречать бомжей и выпивох в городском парке приходится все реже.