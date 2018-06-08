«Плохие дороги и невозможность попасть к врачу считают главными проблемами жители Бердска»

В распоряжении РБК Новосибирск оказались результаты свежего исследования «Социальная ситуация в Новосибирской области», которое проведено информационно-аналитическим управлением правительства Новосибирской области в апреле этого года. Было опрошено почти 10 тыс. новосибирцев и жителей области.

Более половины опрошенных жителей области в целом довольны положением дел в регионе. При этом за полгода на 3% выросла доля жителей, которые оценивают свои условия как тяжелые (43% против 40% в ноябре прошлого года).

Жители городских и сельских районов оценивают свою ситуацию по-разному. Низкие позиции в рейтинге занимают Куйбышевский, Чистоозерный и Колыванский районы. Здесь положительных оценок менее 40%. Большая половина указывает, что жить трудно или очень трудно. В двух последних районах низкие оценки были зафиксированы и в ноябре 2017 года. Лучше всего живется в поселке Кольцово, Новосибирском районе. Также в тройку лидеров вошел сам Новосибирск. Среди районов области в лидерах Убинский, Коченевский и Ордынский районы.

Проблемное поле

В числе наиболее критичных и требующих решения задач лидирует состояние дорог — эту проблему озвучили почти половина (47%) опрошенных. Больше всего плохое качество дорог тревожит жителей Новосибирска, Бердска и Искитима, среди районов области: Барабинского, Венгеровского и Кыштовского района. Также в числе острых проблем — здравоохранение, здесь опрошенные жаловались на нехватку медперсонала и оборудования, трудности с записью на прием. Чаще всего ситуацию упоминали в Бердске, Баганском и Северном районах.

Жители региона жалуются также на проблемы в благоустройстве территории: горожан беспокоят парковки, а селян — отсутствие детских площадок и освещения.

Специфические городские проблемы — это пробки и уборка улиц от снега и грязи. Сельских жителей беспокоит упадок сельского хозяйства, отток жителей из сел и отсутствие инфраструктуры. Чаще всего об этом говорили в Барабинском, Доволенском и Искитимском районах.

Доступность жилья

Всего лишь треть опрошенных жителей Новосибирской области полагает, что жилье в городах и поселках, где они проживают, доступно для покупки или аренды. По сравнению с 2017 годом в исследовании отмечен прогресс — количество таковых выросло на 3%. Среди районов-лидеров по оценке доступности жилья: Кыштовский, Доволенский и Чистозерный. В антирейтинге («жилье недоступно») лидируют Куйбышевский и Колыванского район, а также Новосибирск.

Безопасность

С точки зрения безопасности тенденция сохраняется. Чем меньше населенный пункт, тем более комфортно чувствуют себя его жители. Уровень тревожности в Новосибирске 28% (оценивают свое состояние при прогулках в темное время суток как некомфортное), в поселках таких 16%.

Наиболее безопасно ощущают себя жители Убинского и Усть-Таркского районов. Наихудшие оценки поставили жители Барабинского и Куйбышевского районов.