«Плохие дороги и невозможность попасть к врачу считают главными проблемами жители Бердска»

В распоряжении РБК Новосибирск оказались результаты свежего исследования «Социальная ситуация в Новосибирской области», которое проведено информационно-аналитическим управлением правительства Новосибирской области в апреле этого года. Было опрошено почти 10 тыс. новосибирцев и жителей области.
Более половины опрошенных жителей области в целом довольны положением дел в регионе. При этом за полгода на 3% выросла доля жителей, которые оценивают свои условия как тяжелые (43% против 40% в ноябре прошлого года).
Жители городских и сельских районов оценивают свою ситуацию по-разному. Низкие позиции в рейтинге занимают Куйбышевский, Чистоозерный и Колыванский районы. Здесь положительных оценок менее 40%. Большая половина указывает, что жить трудно или очень трудно. В двух последних районах низкие оценки были зафиксированы и в ноябре 2017 года. Лучше всего живется в поселке Кольцово, Новосибирском районе. Также в тройку лидеров вошел сам Новосибирск. Среди районов области в лидерах Убинский, Коченевский и Ордынский районы.
Проблемное поле
В числе наиболее критичных и требующих решения задач лидирует состояние дорог — эту проблему озвучили почти половина (47%) опрошенных. Больше всего плохое качество дорог тревожит жителей Новосибирска, Бердска и Искитима, среди районов области: Барабинского, Венгеровского и Кыштовского района. Также в числе острых проблем — здравоохранение, здесь опрошенные жаловались на нехватку медперсонала и оборудования, трудности с записью на прием. Чаще всего ситуацию упоминали в Бердске, Баганском и Северном районах.
Жители региона жалуются также на проблемы в благоустройстве территории: горожан беспокоят парковки, а селян — отсутствие детских площадок и освещения.
Специфические городские проблемы — это пробки и уборка улиц от снега и грязи. Сельских жителей беспокоит упадок сельского хозяйства, отток жителей из сел и отсутствие инфраструктуры. Чаще всего об этом говорили в Барабинском, Доволенском и Искитимском районах.
Доступность жилья
Всего лишь треть опрошенных жителей Новосибирской области полагает, что жилье в городах и поселках, где они проживают, доступно для покупки или аренды. По сравнению с 2017 годом в исследовании отмечен прогресс — количество таковых выросло на 3%. Среди районов-лидеров по оценке доступности жилья: Кыштовский, Доволенский и Чистозерный. В антирейтинге («жилье недоступно») лидируют Куйбышевский и Колыванского район, а также Новосибирск.
Безопасность
С точки зрения безопасности тенденция сохраняется. Чем меньше населенный пункт, тем более комфортно чувствуют себя его жители. Уровень тревожности в Новосибирске 28% (оценивают свое состояние при прогулках в темное время суток как некомфортное), в поселках таких 16%.
Наиболее безопасно ощущают себя жители Убинского и Усть-Таркского районов. Наихудшие оценки поставили жители Барабинского и Куйбышевского районов.
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«Плохие дороги и невозможность попасть к врачу считают главными проблемами жители Бердска»
Полное отсутствие рабочих мест с достойной зарплатой в Бердске для простых не блатных работяг! Полное отсутствие фабрик и заводов на смену умершим БРЗ «ВЕГа», Химзавод, БОМЗ и БЭМТ! Полное отсутствие достойных зарплат для квалифицированных простых работяг в городе Бердске, 15 тыс — 17 тыс на руки (единичные) зарплаты таковыми никогда не являлись и являться не будут! Отсутствие детсадов для львиной доли бердчан! Полное отсутствие Хвойных деревьев в центре бердска! Абсолютное отсутсвие обратной связи между простыми рядовыми бердчанами и администрацией нашего Бердска!
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может БЭМЗ а не БЭМТ?
бэмт это же вроде техникум?
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у меня тоже есть вопрос: кого в этот раз переиграл наш великий геополитик, что просил австрийского Медведева устроить свидание с трямпняш
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил.
И лучше выдумать не мог.
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин попросил федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Вене этим летом, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
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