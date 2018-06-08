Попросил политического убежища в США оппозиционер Егор Савин из Бердска

Бердчанин Егор Савин теперь живет в США
Новосибирский оппозиционер Егор Савин попросил в США политического убежища, сообщает «Радио Свобода». Савин, около шести лет возглавлявший новосибирское отделение ПАРНАСа, а с прошлого года и региональное отделение «Открытой России», уехал из России. Свой отъезд он объясняет тем, что власти разрушили его бизнес, а близким постоянно угрожали.
По словам Савина, давление началось еще в 2011 году: неизвестные подожгли дом его родителей в Бердске, родителей вызывали на допросы, жене звонили с незнакомых номеров и угрожали «оторвать голову», самого Савина задерживали, избивали, неоднократно прокалывали колеса его автомобиля и обливали машину кровью. В 2014 году в отношении Савина было возбуждено уголовное дело по обвинению в экстремизме (ст. 282 УК РФ), а весной 2017 года он, по его словам, жил по графику «дом – полиция – дом» – его по несколько раз в неделю вызывали то в прокуратуру, то в отдел МВД. «Жизнь стала как у уголовника», – описывает Савин.
Примерно тогда же он и принял решение уехать из России. Сейчас 37-летний Егор Савин вместе с семьей живет пригороде Канзас-сити, в штате Миссури. У него трое детей: два мальчика младшего школьного возраста и девочка трех лет.
– Я уехал летом прошлого года. Уезжал с сыновьями, жена с дочкой у меня еще оставались в России, – рассказывал Савин в марте 2018-го. – Мы улетели втроем, и я не знал, где мы будем ночевать, куда мы поедем, когда приедем. Просто сел и уехал.
А штат, город вы выбрали целенаправленно?
– У меня в этом штате много знакомых американцев, с которыми я общался до этого и сейчас общаюсь. Я им рассказал, какая у меня ситуация, и они предложили: «Приезжай. Чем сможем, поможем». Я и поехал. Не очень, конечно, обычный штат для русских эмигрантов. Но русских, кстати, здесь достаточно много. Я разговаривал с представителями властей, и они говорят, что русских в последние два года приехало очень много.
Вам уже удалось обустроиться, жену перевезти? Чем вы сейчас занимаетесь?
– Да, жена с дочкой тоже приехали. Мы снимаем жилье и пытаемcя интегрироваться в местную жизнь. Я работаю, начал несколько проектов по бизнесу, посмотрим, какой из них получится. Мне удается что-то зарабатывать, но я пока в поиске, по большому счету, пробую себя в различных сферах.
Вы уже обратились через своих юристов за политическим убежищем, каковы там перспективы?
– Я не знаю, пока мы здесь можем находиться до собеседования с миграционным офицером. Я думаю, оно будет где-то через год, может, меньше. А там дальше посмотрим. Может быть, они решат, что нам здесь нельзя находиться, и нам придется вернуться. У меня осталось жилье в России, и если что, я могу снова вернуться.
Почему вы приняли решение уехать?
— Давление на меня оказывалось уже много лет. На момент лета прошлого года у меня была куча всяких административных дел, разгромленный бизнес, и я просто чувствовал, что гайки будут только закручиваться. А так как с эфэсбэшниками регулярно общался, они мне говорили, что по Новосибирской области я – первый в списке на уголовные дела. Я понимал, что если меня посадят, некому будет семью содержать, и вообще непонятно, что будет с семьей, с детьми. Я посчитал, что раз у меня трое детей, то я должен нести за них ответственность, и я не готов к тому, чтобы они выросли без меня. Решение было принято достаточно быстро, для жены оно было несколько неожиданным, она сопротивлялась даже какое-то время. Но если решился – действуй быстро, и я быстро подействовал.
Что именно с вами происходило в России? Я знаю, что были угрозы, провокации, поджоги, бизнес развалился…
– Первый раз в 2011 году подожгли дом родителей. Они жили недалеко, около Бердска, Новосибирской области. А потом все больше и больше возникало проблем. На меня завели уголовное дело по 282-й, при допросах мне открыто говорили, что «тебе надо уехать, либо мы тебя посадим». Бизнес мне сжигали несколько раз (у Савина был сельскохозяйственный бизнес. – РС). Сколько десятков раз колеса прокалывали, я уже даже не помню сейчас сколько. Угрожали жене по телефону, машину кровью обливали. Всякие проверки по бизнесу, инспекции, аресты…
А вы не допускали для себя мысль перестать заниматься политикой, отойти от ПАРНАСа, от «Открытой России», но не уезжать?
– Мне очень тяжело жить в той атмосфере, которая в России сложилась. Я пытался что-то менять в той среде, в которой мы живем, и может быть, зашел, с точки зрения регионального оппозиционного политика, далеко. Но я думаю, что даже если бы я остановился, проблемы бы не кончились. Всю весну прошлого года я по три-четыре раза в неделю был либо в прокуратуре, либо в ментовке. «Дом – полиция, дом – полиция», то опросы, то допросы, то еще что-то. Жизнь у меня уже стала как у уголовников – одни вызовы и допросы, десятки писем из органов. Уже фактически не было времени чем-то другим заниматься – ни работой, ни политикой, я просто ходил в полицию.
Как-то изменилось за полгода жизни в Штатах ваше восприятие того, что происходит в России?
– Ощущение, что там сумасшедший дом, не изменилось. Я просто читаю новости и продолжаю офигевать от того, что происходит! Я не понимаю, когда настанет тот предел, когда люди скажут: нет, мы что-то уж слишком далеко зашли, хватит. Пока я вижу одну деградацию – с этими выборами, с посланиями. Конечно, психологически я уже не ощущаю того, что чувствует человек в самой России, потому что здесь как-то спокойнее, здесь я более расслаблен. Я знаю, что дети могут пойти погулять во дворе спокойно, знаю, что мне не сожгут машину, не проткнут колеса. А читая новости, я понимаю, что дурдом продолжается, и сколько он будет продолжаться – не знаю.
Вы сказали, что планируете делать бизнес в США, а как-то будете участвовать в российской политической жизни?
– Я поддерживаю политические связи, я со всеми общаюсь. Не знаю, насколько активно я смогу участвовать дистанционно, но если какими-то советами, связями, еще чем-то, я это и сейчас делаю. Конечно, это будет уже не та активность, которая была в России, но все равно я что-то делаю, да.
А для себя вы определились, при каких условиях вы бы вернулись в Россию? И вернулись бы вообще?
— Я готов вернуться в Россию, как только увижу, что появилась перспектива на реформы, изменения. Я бы с удовольствием вернулся! Потому что сейчас, как я понимаю, в ближайшие шесть лет там, в принципе, делать нечего. Ну, можно потихоньку какие-то митинги устраивать, еще что-то, но политической жизни как таковой нет. Разве что Яшин стал муниципальным депутатом и главой района, да, он что-то делает. Но я не думаю, что могут быть большие изменения. Хотя, кто знает, может, «черный лебедь» прилетит в виде инфаркта или еще чего-нибудь…
Впрочем, судя по всему, планы Егора несколько изменились. Как рассказал он «Курьер. Среда. Бердск» 6 июня, политического убежища в США он «еще не получил и не получит». И собирается приехать в Бердск.
— Вернусь через год. Пока «в отпуске» — отдыхаю от российской действительности, — ответил «Курьеру» Егор Савин.
«Курьер. Среда. Бердск» неоднократно писал о давлении на Савина. Накануне выборов в Госдуму, куда он баллотировался в 2017 году его осудили.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», покинул Россию и брат Егора Константин Савин, тоже активный общественник. В свое время он был депутатом одного из сельсоветов Искитимского района на границе с Бердском. Он с семей и родителями сейчас живет в Новой Зеландии.
можешь и не возвращаться
69 43
А харчеваться ему где?
Жизнь в самом нищем штате США — это подвиг.
Но гранты за это не платят.
42 30
Так ведь ходорковский с каспаровым своих не бросят?!
20 19
Для «Гость»: «Так ведь ходорковский с каспаровым своих не бросят?!»- Да Егорка ни ходорковскому, ни каспарову, нафиг не нужен! Как говорится: «Поматросили и бросили!».
Он, ничего не подозревая и не понимая, с самого начала, был для своих покровителей ПУСТЫМ МЕСТОМ! Таковым и остался!
15 4
именно так пиндосы поступают со «своими», придется научиться Савину, жить за свои деньги, а не американские
33 17
и не пиндосы поступают со своими также))))))
2 1
Самый нищий штат США))) а россиюшка то прям богата, а все богатства принадлежат народу. Выйдешь на улицу, а там реки молочные и берега кисельные, а на Рогачева нет провалов. А США то нищие, ага.
20 25
Для «Аноним»: Вот, пусть он там и совершает свои «подвиги»! Бердск, область и Россию уже «покорил», пусть теперь покоряет пиндосию!
10 12
Для «Костя»: Абсолютно согласен! Думаю, что ни кто особо-то и не заплачет о такой «потере» для города, региона и Страны в целом!
14 11
Хорошо хоть Мутко у нас есть, на него уповаем. Ну и на Горобец И.П., конечно, тоже. Без них осиротеем.
3 3
Что за люди? Тут надо радоваться каждому человеку, который решился политикой заниматься, создавая политическую конкуренцию, а они сначала гонят этих общественников, а потом жалуются: «А за кого голосовать? Нет кандидатов.(( «
5 2
а то опять машину какашками начнут мазать… ну его нафиг
вообще самое главное, создать вокруг себя шумиху, даже если ты сам по себе никому не нужная серая масса, придает самому себе величия что ли
55 30
Тоже подметил про кровь говорит, а про дерьмо помалкивает Хотя во многом он прав…
14 35
Для «Аноним»: «Тоже подметил про кровь говорит, а про дерьмо помалкивает Хотя во многом он прав…»- Когда ему начали мазать машину дерьмом, ему ничего не оставалось, как придумать версию с кровью! удалено
5 6
Для «гость»: «а то опять машину какашками начнут мазать…»- Егорка- ЗАВРАВШИЙСЯ и ЗАРВАВШИЙСЯ тип! На самом деле- НЕРАЗУМНАЯ МЕЛКАЯ СОШКА в чужих и очень умелых руках!
10 10
Одной гадостью стало меньше в России. Ждем, когда навральный рванет когти
66 59
ждёте? а «вы» это кто?
49 49
Вот уже нас двое.
28 19
а вы тоже говорите за всех, или всё таки только за себя?
Не то чтобы это важно. Просто интересно, от лица кого люди думают что говорят употребляя множественное число.
31 38
В отношении Навального? Конечно во множественном. Я знаю, что таких как я и Глеб в России большинство.
30 30
да без разницы, в отношении кого.
Говорю же- всегда интересно КОГО люди думают что они представляют говоря «нас» «мы» и т.д.
Всегда хочется спросить у таких людей- напомните, в какой момент времени я вам доверил право говорить от моего лица?…
ну, или надо конкретно уточнять, мол, вот МЫ- я аноним и ещё Андрей, то-то и то-то… ну как-то так. Чтобы другие не думали, что их пытаются на чью-либо сторону притянуть помимо их воли, говоря от лица «всех».
25 34
Ну, теперь спросил?
21 15
да, но ответил не тот у кого спрашивал )))
да и, вопрос-то был скорее праздное любопытство просто
20 28
трое
22 19
Четверо!
18 20
15
14 13
Кто кто? Глебно.
4 4
Для «Глеб»: «Одной гадостью стало меньше в России. Ждем, когда навральный рванет когти»- Согласен в абсолюте! Присоединяюсь!
8 13
Вот тогда заживем! Все сразу перестанут смотреть телевизор, бухать, станут специалистами в разных областях и будем в переди планеты всей!
13 7
однако хана Егорке это здесь против власти тебя подкармливают а как свалил кому ты нужен .Он фигеет от нашей жизни а я фигею от англичан защитник сборной Англии попросил не ехать в Россию родителей на чемпионат там рассизм пусть бы у ребят из Африки поинтересовались как они тут отрываются и временами местным нервы портят
37 26
Пусть там поживёт, освоится, займётся митингами. Прибьёт свои то что есть у Ына к канзасской брусчатке и тд.
25 19
Все бегут из России, олигархи,оппозиционеры, дети чиновников, может что то в филармонии подправить?
27 30
New мэр, ты то сам где и «чьих будешь»?
25 12
У кого есть деньги тот и живет везде
15 5
Кац говорит, что в филармонии ничего поправлять не надо! Там и так всё прекрасно!
10 8
Уходя уходи…
30 13
продолжу: «…это наша навозная куча, мы одни в ней будем по уши купаться».
6 4
хоть писать про него перестанут.
31 14
Даже в самом «нищем» штате ,через какое то время придут спокойствие и уверенность,и перестанут снится кошмары….
14 32
Аминь!
Надеюсь, теперь он исчезнет с Курьеровских новостей?!
36 22
Он то исчезнет, а вот мы вынуждены будем теперь тебя каждый день в новостях слушать.
6 4
Пусть валит и узнает другую действительность , как с бомжами из мусорки виски допивать . Думает, что он там будет полезен им.
37 24
Все эти псевдооппозиционеры клоуны и на одно лицо.
Если ты тут свой бизнес просрал, то о каком бизнесе в США ты говоришь? Ну и теперь становится ясно для чего нужны были эти постановы с кровью и прокалыванием изношенных шин. Только думаю в США лица выдающие статусы политубежища не совсем дураки, и на раз-два вычислят кто ты, и что ты самая настоящая букашка даже по бердским меркам.. спать он не мог — фсб интересуется
Через полгода ждём этого Васю с грустным выражением лица на улицах Бердска
41 26
Он патологический врун, да ещё и с бурной фантазией. Придумает, как красиво с обгаженными штанами вернуться.
29 15
Пустите меня, мне тут на машину какают злобные россияне.
27 22
Жаль, что кругом так много дураков. Их обдирают как липку, а они и рады В полемику не вступаю. Думать пора начинать граждане головой, а не . Хотя о чем это я и с кем.
32 17
Мдааааааааа….помутил здесь этот Егорка Савин и осел аж в Америке. Мне вот интерессно,а почему к брату-то не поехал,в Новую Зеландию,там бы может и приютили…
А в Америке дежурный офицер по эмиграции он сразу узнает и отличит ватника от турбоватника,политборца и политического деятеля от простого оппозиционера.
Кстати,а какой это у него был с/х бизнес? Поросятами что-ли торговал?
И в придачу,через годок он прискачет назад,и начнет плакаться как тяжело ему там жилось/не дадут ему визу/.
Человек —-
27 17
Через год прибежит в Россию-матушку зубы лечить! В «светоче демократии» на пломбу денег не накопит!
25 20
Ой! Какие у вас мелкие доводы и большая зависть!
7 9
Уехал это ему решать, а вы тут догадки строите.
16 16
Ну… Он же не молча уехал, а интервью даёт! Вот я его интервью и комментирую! А что? Запрещено либералами-демократами кому-то ещё выражать своё мнение по поводу их рассуждений?
18 10
Как а на Сельской, козьим молоком родители с братом торговали….
13 7
…новозеландским?
3 4
А чем торгуете вы?))))
1 2
Хоть я и не воспринимал Егора, но могу точно сказать- там ему хуже не будет. Друзья уехали, работы полно всякой. По закону Америки, мин.оплата 12$ час. Оплата каждую пятницу, многодетные открывающие свой бизнес- полностью освобождаются от налогов. Машина 2010года- 5000$. Свежая от 20000$. Обучение в школе бесплатно. Кредит/ ипотека — от 1,5 до 2,5% годовых. Тяжко без родных, остальное хорошо. Бензин кстати в перерасчете на руб/л- 12/15//л. В зависимости от штата.
21 18
Бензин в пиндосии 50-60(руб)/литр в пересчёте! Про 12-15 не гони!
9 8
Это один галлон на наши 60 рублей — а галлон — это 4,55литра.
7 5
Специально для Смотрящего: https://ru.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
2 4
да уж, про цены на бензин в США шибко пукнул «Смотрящий»
3 5
По закону Америки, мин.оплата 12$ час. — если у тебя нет лицензии на выполнение работ будешь рад и 5$
Чтобы получить лицензию, ты должен 2-3 года проработать учеником лицензированного работника, попутно доплачивая за это. Про топливо объяснили ниже.
0 2
7 4
Вот вам и загнивающий запад кредит 1.5% годовых у нас 24% годовых. У нас стараются три шкуры снять. Я не знаю как вам, а мне страшно в такой стране жить.
19 11
1.5% переведи в долоры
4 16
Прикинь, 1.5% и в долларах 1.5%
18 1
Сколько завистников набежало или кремлеботов или просто недалёких людей. Надо валить отсюда пока есть возможность, потому что при Пыне к страны нет будущего. Нефть вот вот закончится, он уйдет на покой, а вы будете тут выживать. Учите английский, изучайте востреллванные профессии, чтобы быть полезной той стране, которая примет вас после этой банановой республики.
Страна бензоколонка ни чем не может быть полезна мировому сообществу. Ее уже исключили из большой восмерки, это страна изгой. Как фашистская Германия в свое время.
И говорить, что Егорка глупый свалил, а самим сидеть по уши в дерьме — это глупо. Ладно, если бы а Москве жили, ещё можно поспорить. Но мы же в Бердске живём! В этой помойке, где каналыгу рвет, где свалкой дышим, где воруют все. Выйдите и посмотрите что лучше наша помойка или Канзас??
21 21
Так вали. Кто держит? Путин на цепи? Или «попутную» Шнура включить?
14 14
А чего сам-то не сваливаешь? Всех агитируешь, а сам?! Надрываешься здесь? Ну ехал бы, процветал, как Егорка?!
14 13
Ну и с кем ты останешься? С таким же удалено как ты? Прорыв делать будете?
5 14
Да с кем угодно, хоть с чертом лысым, лишь бы без вас- сексуально толерантнутых.
13 8
О уже геи мерещаться)) Кисилева посмотри, успокойся.
3 2
У нас в стране все беды из-за пиндосов. А Путин-молодец!
Он всю стрвну с колен поднял, Виталькам работу дал, «человекошаманоам»-пенсию под сорок тысяч.
Егорка из Америки нам завидует.
12 14
Эх, бердчане, не пустили Егорку в Госдуму. А ведь как мог жить человек!! И правительство бы его вполне устраивало, и «…деградацию – с этими выборами, с посланиями.»,
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/07/357346-poprosil-politicheskogo-ubezhishha-v-ssha-oppozicioner-egor-savin-iz-berdska
уверена , не замечал бы.
7 5
НВР: «Если бы не уехал, попал бы в тюрьму?»- Обязательно сел бы! И даже, если бы «завязал» с политикой!
Очень ушлый типок, позиционировавший себя предпринимателем, но всё это было для прикрытия истинных источников дохода удалено!- Кормился с удалено и иже с ними!
10 9
Мне нравится бурление комментаторов завидующих, что их земляк в люди выбился. Наши дети так и будут жить при путине, а его: с высокой зарплатой, свободой самовыражаться, и огромными возможностями.
7 16
Для «Джон»: «Мне нравится бурление комментаторов завидующих, что их земляк в люди выбился….»- С каких это пор, удалено— егорка савин, которого ВЫПЕРЛИ из Казахстана, стал нам земляком?! В какие люди он выбился?! Где?! Среди кого?! За счёт каких заслуг-достижений-подвигов?!
Вы, о чём, вообще?!
13 9
Судя по комментариям, в Бердске живут одни патриоты… Вроде защищают россию, а сами думают — повезло же Егорке, как ловко он всё устроил! И ведь всё заранее предусмотрел, и смотрел на 5 лет вперёд, когда «увлекался» политикой и гонениями на самого себя. Видно, американские друзья подсказали, как добиться преследования. Результат: политическое убежище и спокойная жизнь в Америке. Всё то, о чём каждый из вас мечтает, но боится сказать. Учитесь!
9 11
Мне вас искренне жаль, если вы готовы врать и вводить намеренно в заблуждение всех окружающих ради собственной выгоды.
Егор поступил очень неприлично с моей точки зрения. Но это его выбор, а другие должны впредь учесть:
если кто-то говорит что его запугивают/бьют/забирают бизнес и так далее — вполне вероятно что он просто врет!
7 8
А где вы вообще видели честных бизнесменов в расии? Савин врал и вводил в заблуждение только ради собственной выгоды. Неужели вы думаете, что он баллотировался в депутаты, чтобы защищать ваши интересы. Наивняк! Он собирал все компроматы на себя, чтобы был повод свалить отсюда. Уверен, так же поступит в ближайшем будущем и Востриков (из Кемерово), если ему не удастся сесть в Думское кресло. Так поступил бы каждый, будь у него на то возможность или желание… Потому что у Раисии нет будущего!
4 10
Я не только видел, но и лично знаком с нормальными людьми, занимающимися бизнесом: грузоперевозки, магазины, производство товаров.
Так что такие есть точно!
Ну а ваше видение отсутствия будущего — это ваше право. Но не стоит его так агрессивно навязывать другим.
Ну а тому, что такие «нечестные бизнесмены» сваливают — я вижу только плюсы для страны в которой живу и планирую жить и развивать ее дальше!
6 4
кстати, вот что пишет моя знакомая об образовании в Ирландии(они туда с семьёй переехали жить):
…Сравнила русские учебники (привезли с собой) с местными — очень похожая программа и подача материала. Интереснее, как дети учатся дальше.
Вчера нам показали учебники по математике в secondary school, программа последних двух лет школы. Материала очень много. Помимо того, что было в нашем 11 классе, тут есть последовательности, ряды, основы теории множеств, теории вероятности, комплексных чисел, и еще куча всего интересного. По охвату больше похоже на 1 курс мехмата НГУ, неглубоко, больше по верхам, но знакомство с почти каждым предметом нашего 1 курса ММФ. (с)
это просто к слову о самом лучшем в мире образовании у нас
7 5
Оно было лучшим. До ЕГЭ .
6 5
ничего, что начало теории вероятности и последовательности у нас в 9 классе сейчас дети изучают ?
просто к слову
3 4
тоже «По охвату больше похоже на 1 курс мехмата НГУ, неглубоко, больше по верхам, но знакомство с почти каждым предметом нашего 1 курса ММФ.»(с)
??
4 3
вообще без понятия, что там на 1 курсе ММФ, знаю, что сейчас в 9 класса намного больше предметов в учебном плане было у ребенка, чем у меня в моем 9м
3 3
цитата Савина: «Бизнес мне сжигали несколько раз… Сколько десятков раз колеса прокалывали…»
Конечно, в нашей стране антироссийскою «оппозицию» сильно недолюбливают. Но чтобы уж так!…
Скорее, это циничный экономический расчёт — изобразить из себя страшно гонимого российского оппозиционера, чтобы попробовать получить в США выгодный статус политического беженца.
Кстати, а его родной брат и родители уехали жить в Новую Зеландию тоже как гонимые оппозиционеры?
8 7
вот уж кто бы говорил про переезды по экономическим соображениям.
7 4
гр.Данилов, я ничего не имею против переезда наших сограждан куда бы то ни было, причём хоть по экономическим, хоть по политическим соображениям. Вольному — воля.
Но я против огульного вранья. Или брату и родителям Егора тоже десятки раз шины прокалывали?
7 3
гр.Шапран, а вы готовы предоставить факты и доказательства в суде о вранье? Если да- то что останавливает? Если нет, то смысл всех этих излияний в чём?
5 7
А разве обязанность доказывать лежит не на том, кто заявляет????
Именно Савин обязан по требованию любого предоставить доказательства своих слов!
Вы нагло передергиваете — это частый прием российской оппозиции, требующий доказательства с тех, кого они голословно обвиняют: «вдруг вы воруете — докажите что не воруете!»!
3 4
вы меня-то в свои игрища не вплетайте)))
Причём тут Савин, я не понял. Что и кому он там говорил, я не в курсе. Если что-то у него не так- вот и обращайтесь к нему непосредственно. Ко мне не надо.
А доказательства лжи сможет ли предоставить, я спросил именно у того кто в ней обвиняет. Почему только его спросил, потому что он не прячется под никами и открыто идентифицируется. А анонимы что… просто ветер носит. Какой с них спрос.
5 3
Это обсуждение статьи про Савина.
На высказывание Шапрана вы ответили:
«гр.Шапран, а вы готовы предоставить факты и доказательства в суде о вранье?»
Шапран выражает сомнение и имеет на то полное право, ничего он доказывать вам не должен.
Вот я и прокомментировал, что Шапран вам ничего не должен, а если вы хотите — обращайтесь к Савину!
2 3
«Шапран выражает сомнение и имеет на то полное право, ничего он доказывать вам не должен.» (с)
вы цитаты-то не обрезайте в угоду своим версиям. Я и не говорил что он мне что-то должен.
2 3
для того, чтобы отличить ложь от правды, вовсе не обязательно иметь факты. Зачастую достаточно просто умения делать выводы.
«Курьер» об оппозиционере Савине и его травле за последние годы написал множество статей. Но припоминается лишь один раз, когда речь действительно шла о порезанных шинах (в 2015 году).
А где ещё десятки раз проколотые колёса? Что же об этом так упорно молчали и сам Савин, и Курьер?
2 3
резюмируя сказанное- доказать не сможете.
Можете лишь домысливать и предполагать. Ваше право, конечно.
Всё верно я понял?
2 2
Прям теряюсь в догадках!
Просветите, к кому вы обращались и что на самом деле предполагали в качестве ответа?
А я пока напомню фразу вашу:
«гр.Шапран, а вы готовы предоставить факты и доказательства в суде о вранье?»
1 3
Попробуйте прочитать комментарий целиком не выдёргивая фразы из контекста.
2 2
А здесь все изливают… Есть доказательства или нет, всё равно. Просто выплёскивают наболевшее. Другого не имеем.
3 2
Один Шапран у нас не гонимый))) С веревочкой привязанной к одному месту)) Как дернули так запел)))
5 8
Попробуйте открыть типографию и рапечатать листовки, соответствующие всем законам УК РФ, но с логотипом Навального. Или в своё помещение арендовать для штаба президентской компании. Вам смешно, когда к ручке двери этого помещения привязывают свиную голову с подписью — «следующий раз будет твоя»?
2 3
мне не нравится политическая «программа» Навального , Парнаса, Савина и им подобным — но…Итоги 18 летней «деятельности» Путина мне не нравится куда больше ….
Посмотрите на последнюю «прямую линию» — это нормально, когда президент вместо губернаторов и мэров решает вопросы?
Более того — вопиющие примеры нерешаемости обычных проблем — это как раз показатель негодности самого президента, неспособного выстроить сбалансированное управление, где каждый занят своими задачами. А уж если эти проблемы озвучиваются из года в год — то вопрос к компетенции президента, как человека, понимающего, как системно решать такого рода вещи, становится в полный рост. 20 лет Путин у власти, и каждый год ему задают вопрос о продолжающемся росте цен на бензин.
20 лет вопросы одни и те же, проблемы одни и те же, а с успехами дела обстоят уже неважно даже в той области, которая теперь ему интересна: в международных отношениях.
Поэтому мое отношение отношение к Савину такое -как человека я его не знал ,ничего сказать не могу, с политической программой его не согласен,но кидаться какашками в него за его переезд в США не буду..
Все мы люди , а человек всегда ищет где ему лучше …
А может, его ФСБ завербовало для работы в США — отработали красивую легенду «диссидента» и отправили ?)
У него сейчас свои проблемы , а мы из своих проблем 20 с лишним лет выйти не можем …..Знаете, можно не загонять людей в лагеря , а просто отнять у них будущее …
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Молодец Егор, если есть возможность нужно валить из этого » Рая » . Хотя наверное у кого есть возможность уже давно уехали, оставшиеся все вместе пойдем ко дну.
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Рай не держит, что характерно. Вас почитать, так можно подумать, что для выезда нужно проходить что-то вроде партейной комиссии. Или иметь связи у пограничников («если есть возможность» ). Было бы желание красиво сфотографироваться на загранпаспорт…
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