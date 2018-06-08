Инструкция: Как сделать безопасным отдых детей в Бердске

Перед тем, как отправить ребенка в загородный лагерь, некоторые родители беспокоятся, а будет ли отдых там безопасным. К тому же, все помнят трагические события, произошедшие летом 2016 года в Карелии, когда на Сямозере погибли 14 школьников.

Президент Владимир Путин в апреле этого года подписал закон, который должен сделать организованный детский отдых в России более безопасным.

Закон обязывает компанию заключать с семьей договор об организации отдыха ребенка, где будут прописаны условия его размещения, чем он будет заниматься, на какие экскурсии отправится и тому подобное.

Договор — главный юридический факт, подтверждающий ответственность компании-организатора за ребенка. Чтобы родители знали, в какие учреждения безопасно обратиться, региональные правительства будут публиковать в открытом доступе реестр местных компаний, занимающихся детским отдыхом.

Также будут разработаны и утверждены туристические маршруты, по которым безопасно передвигаться организованным группам с детьми. Маршруты будут опубликованы на сайте регионального правительства.

Где будут отдыхать юные бердчане и насколько их отдых будет безопасным, корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в управлении образования и молодежной политики.

На территории Бердска этим летом будет работать 11 детских оздоровительных лагерей: муниципальный лагерь им Володи Дубинина, санаторно-оздоровительный лагерь «Юбилейный», «Дельфин», «Гренада», «Звездный бриз», «Красная горка», им. Олега Кошевого, «Радонеж», «Лазурный», «Юность», «Орбита». Продолжительность одной смены в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул установлена 21 календарный день, в санаторно-курортных — 24 дня, в палаточных лагерях — от 10 до 14 дней, в профильной смене — от 5 до 10 дней. Все вышеперечисленные детские лагеря внесены в реестр министерства труда и соцразвития Новосибирской области, и потому отдых в них для детей будет безопасным. Лагеря открываются только в том случае, когда на это дает добро специальная комиссия, в которую входят пожарные, сотрудники Роспотребнадзора, ГИМС и другие.

По словам специалиста управления образования Натальи Мезенцевой, в этом году юным бердчанам выдали 475 льготных путевок: 140 — в им. Дубинина, 20 — в «Юбилейный», 160 — в «Орбиту», 155 — в «Юность». Если полная стоимость путевки в «Юбилейный» обходится в 25 200 рублей, то для родителей юных бердчан она обойдется по льготе 15 910 рублей. Компенсация составит 9 290 рублей. В «Орбите» полная стоимость — 21 140 рублей, с льготой — 13 140 рублей. В этом году на компенсацию летнего отдыха в загородных лагерях выделили 9 343 900 рублей, в основном из средств местного бюджета. Спрос на льготные путевки, конечно, превышал предложение.

Загородные лагеря открывают с 1 по 8 июня. Первыми — круглогодичные, где есть автономное отопление.

Наталья Мезенцева уверенно говорит о том, что отдых детей в загородных лагерях будет безопасным:

— У нас создана городская комиссия, которая предварительно объезжает все лагеря и проверяет на безопасность. В комиссию входят сотрудники Роспотребнадзора, полиции, пожарной службы и других организаций. В течение лета мы приезжаем в лагеря несколько раз.

С 4 июня начнут работу все пришкольные лагеря. В первую смену, а она оставит 18 дней, будут работать 22 лагеря. Экономический лицей откроет лагерь на своей площадке в августе. Различаются лагеря с двухразовым и трехразовым питанием. Для всех бердчан путевки в пришкольные лагеря будут льготными. Полная коммерческая стоимость путевки в пришкольный лагерь с двухразовым питанием 3564 рублей, с льготой — 2124 рубля, С трехразовым питанием — 3 852 рубля и соответственно — 2592 рубля. Для многодетных, малоимущих семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, путевки выдают бесплатно, отметила Наталья Эдуардовна.

Для того, чтобы это лето оставило у родителей и детей только приятные воспоминания, рекомендации дают Роспотребнадзор и ГУ МЧС по Новосибирской области, а также управление гражданской защиты Бердска

Безопасный лагерь

1.Приобретая путевки в детские оздоровительные учреждения, уточните информацию о лагере, базе отдыха, куда отправляется ваш ребенок. На сайте координатора летней оздоровительной кампании — министерства труда и социального развития Новосибирской области, размещен реестр с полной характеристикой детских оздоровительных организаций, имеющих разрешение на функционирование, в которых созданы все условия для безопасного отдыха и оздоровления детей.

2.Отправляя детей на летний отдых в оздоровительные учреждения, необходимо позаботиться о минимальном наборе вещей, которые будут необходимы ребенку во время пребывания в летнем лагере:

зубную щетку, расческу, зубную пасту, мочалку, специальную обувь для посещения душевой или бани;

удобную и закрытую обувь, несколько комплектов нижнего белья, повседневную одежду (шорты, футболки, юбки, платья), одежду для спорта, красивую нарядную одежду для праздников, пижаму и теплые вещи;

для защиты от солнца — головной убор из натуральной ткани светлых тонов желательно с козырьком или полями для защиты глаз от прямого солнечного света.

3.Поговорите с ребенком о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать базовые правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета.

4.Родителям не рекомендуется привозить продукты домашнего приготовления, скоропортящиеся колбасные изделия, пирожные, консервы, сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд. Отдайте предпочтение бутилированной воде (питьевой, столовой, минеральной) и сокам. Все продуктов должны быть свежими — нужно обязательно обращать внимание на срок реализации продукта, указанный на упаковке, а также условия хранения — важно обеспечить правильный температурный режим.

5.Территории детских лагерей обработаны от клещей, но если вы вместе с ребенком отправляетесь за территорию лагеря, то соблюдайте простые правила.

Одеваться нужно таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду и облегчить ее быстрый осмотр. Лучше чтобы одежда была светлой и однотонной, так как на ней клещи более заметны.

Необходимо регулярно (каждые 15-30 минут) проводить само-и взаимоосмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей.

Существенно увеличить уровень защиты от нападения и присасывания клещей можно, если применять для обработки одежды специальные акарицидные средства.

После возвращения с прогулки необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды.

Не заносить в помещение свежесорванные цветы, ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

Жизнь в лагере по правилам

1.Необходимо соблюдать режим дня лагеря и общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, причесываться, принимать душ и так далее).

2.Ребенок обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правило проведения купаний, экскурсий, автобусных поездок, походов и тому подобное.

3.Ребенок обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно разрешение своего вожатого.

4.Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника смены (или директора) и только в сопровождении вожатого или родителя.

5.Каждый ребенок и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту.

6.Нельзя есть незнакомые ягоды и плоды.

7.В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать об этом вожатым.

8.Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах: словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство.

9.В лагере запрещено курить и употреблять спиртные напитки.

10.Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.

Одни в городе

Не все дети этим летом отправятся в загородные лагеря. И не всегда рядом с ними будут мама с папой или дедушка с бабушкой. Поэтому родным необходимо проинструктировать детей, как избежать опасности на улице, подъезде или квартире, когда те остаются одни.

1.Повторите с ребенком правила дорожного движения.

2.Вместе с сыном или дочерью составьте безопасный маршрут, например от остановки общественного транспорта до дома. Пройдите этот маршрут вместе с ребенком.

3.Объясните детям, что нельзя входить в лифт вместе с незнакомыми людьми. Открывать двери квартиры незнакомым людям. Отвечать на телефонные звонки незнакомцев и тем более называть свое имя и адрес.

4.Пруды, каналы, пляжи, котлованы и рвы с водой также опасны для детей. У воды ребенок должен быть только в сопровождении взрослого. Надо иметь в виду, что каждый год дети тонут не только в реках и прудах, но и в различных ямах, строительных котлованах и даже в бочках. С первых лет жизни ребенок должен знать, как вести себя у воды и научиться плавать.

5.Еще одна серьезная опасность для детей — незнакомые люди. С раннего детства объясните малышу, что люди бывают разные, и иметь дело надо только с теми, кого очень хорошо знаешь. Незнакомый — это любой человек, которого не знает сам ребенок. На любые предложения незнакомцев следует отвечать твердым отказом. Научите ребенка не доверять ни женщинам, ни сверстникам, ни даже тем, кто младше его.

Для защиты вашего ребенка от уличных угроз, воспользуйтесь практикой полиции многих стран мира. Это «Закон четырех не»:

никогда не разговаривай с незнакомцем,

никогда не садись в машину к незнакомцу,

никогда не играй по дороге из школы домой,

никогда не гуляй с наступлением темноты.