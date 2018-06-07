Испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме Россия проведет в 2022 году
Путин пригрозил нефтяникам за рост цен на бензин повысить экспортные пошлины
За поцарапанное авто не несет ответственности платная парковка парка отдыха «Ремикс» в Бердске
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