Испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме Россия проведет в 2022 году

Россия к 2022 году должна провести испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«У нас есть хорошие программы, связанные с освоением дальнего космоса. К 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжелой ракеты, это должны быть пуски в беспилотном режиме, а к 2024 году уже пилотируемые аппараты должны использоваться», — сказал Путин.

«В общем и целом у нас большие, амбициозные планы по развитию космической сферы. Уверяю вас, мы будем дальше идти по этому пути. Не случайно же мы затратили достаточно большие средства и ресурсы для того, чтобы создать новый космодром на востоке нашей страны, космодром Восточный. Мы будем его развивать именно как гражданскую составляющую нашей космической деятельности», — добавил президент.