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Путин пригрозил нефтяникам за рост цен на бензин повысить экспортные пошлины

Вопрос об этом проиллюстрировали мемом с президентом и желтой «Ладой Калиной» на заправке. Для ответа глава государства привлек министра энергетики Александра Новака.

7.06.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Путин пригрозил нефтяникам за рост цен на бензин повысить экспортные пошлины

Владимир Путин

Президент Владимир Путин заявил на «Прямой линии» в четверг, 7 июня, что рост цен на топливо в России — «недопустимая» ситуация.

«То, что сейчас происходит — недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — сказал президент, отвечая на вопрос водителя Алексея Караваева из Санкт-Петербурга, который пожаловался на рост цен на топливо. «45 рублей литр солярки. Сколько ж можно это терпеть? Невозможно уже, остановите как-то это», — попросил водитель.

За январь—май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3%, в том числе литр АИ-92 — на 7,7%, а литр дизтоплива — на 7,9%, сообщал Росстат. При этом уровень инфляции с начала года составил лишь 1,6%, передает РБК.

Путин напомнил, что правительство уже приняло ряд решений, «которые призваны, как раз, решить эту задачу»: с 1 июня снижены акциз на дизель и бензин на 2 тыс. руб. и 3 тыс. руб соответственно, с 1 июля отменено их запланированное повышение (примерно на 700 руб.). Новые меры по стабилизации рынка последуют осенью, добавил президент.

Для ответа на вопрос Владимир Путин подключил по видео-связи министра энергетики Александра Новака и курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Козака. «Мы сегодня работаем в новом формате, я попросил министров быть в своих рабочих кабинетах», — объяснил президент.

«Срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние, мы видим, что цены с конца мая на АЗС не растут», — доложил Новак. Он напомнил, что были достигнуты договоренности со всеми нефтяными компаниями об увеличении производства топлива для внутреннего рынка, так что сейчас никакого дефицита не наблюдается. Другая мера, которую готово использовать правительство в случае дальнейшего роста цен на бензин — повышение экспортных пошлин на топливо, отметил министр. «Это скорее угроза для компаний, надеюсь, использовать эту меру не придется», — подчеркнул Путин.

«Мы дадим правительству возможность оперативно повысить экспортную пошлину и практически уравнять ее с пошлиной на нефть (сейчас на светлые нефтепродукты экспортная пошлина составляет 30% от пошлины на нефть — РБК)», — рассказал Козак. Правительство ежедневно мониторит цены на бензин, добавил он. По его словам, цены удалось стабилизировать в том числе благодаря увеличению продаж топлива на бирже — за неделю объем торгов бензином вырос на 19%, а дизелем — на 20%.

Во время общения с водителем ведущий Андрей Кондрашов показал Путину мем — картинку, на которой президент заправляет желтую Lada Kalina и говорит «Ну и цены!». «Появляются уже другие модели, но Lada Kalina была хорошей машиной», — прокомментировал Путин, улыбнувшись.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Как страшно, они прямо испугались. Это не первый год цена растёт, где был Путин.

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