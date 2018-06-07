За поцарапанное авто не несет ответственности платная парковка парка отдыха «Ремикс» в Бердске

Жалобу на платную парковку парка семейного отдыха «Ремикс» написала в Роспотребнадзор жительница Бердска.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском отделе Роспотребнадзора, потребитель пожаловалась на то, что на парковке не выдают документов, подтверждающих оплату, и не несут ответственность за сохранность автомобиля. Ее машину уже несколько раз поцарапали именно на этой автостоянке. Но бердчанку сотрудники парковки уверяют, что они не являются автостоянкой, поэтому не отвечают за чужое имущество.

Пока еще специалисты разбираются с данной жалобой. Но некоторые позиции уже ясны: если это автостоянка, то должен выдаваться документ, что автомобиль принят, или подтверждающий оплату, и то, что они несут ответственность за сохранность транспорта на своей территории.

Опять же, потребитель называет место, куда ставит автомобиль, то парковкой, то автостоянкой. А это разные виды услуг, отметили в Роспотребнадзоре.

Как только начинается лето, вместе с ним начинаются и эпопеи по платным стоянкам, проездам и прочему, уверили в Роспотребнадзоре. Если с вас требуют деньги за парковку или еще какие-то непонятные услуги, требуйте с этих людей документ за оплату и спрашивайте, за что она произведена, советуют эксперты. Если это автостоянка, то на ней должна быть информация, кто является исполнителем услуг. Если это парковка, то человек должен знать, что он платит деньги только за въезд, и никто не будет нести ответственность за сохранность его автомобиля.