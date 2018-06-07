КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам трехкомнатную
продам
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
продам
Продам 3-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме Россия проведет в 2022 году

Путин пригрозил нефтяникам за рост цен на бензин повысить экспортные пошлины

За поцарапанное авто не несет ответственности платная парковка парка отдыха «Ремикс» в Бердске

Диверсией называют отключение электричества во время прямой линии Путина в поселке Бердска

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Обрушение домов в Бердске: Бизнес привлекли чиновники для помощи пострадавшим

Запретили спать лордам на заседаниях британского парламента

Довел до астмы новый линолеум жительницу Бердска

Началась прямая линия с Путиным

На здравоохранение и образование жалуются россияне

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


За поцарапанное авто не несет ответственности платная парковка парка отдыха «Ремикс» в Бердске

На претензии пострадавшего автовладельца сотрудник парковки ответил, что они за сохранность имущества не отвечает.

7.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За поцарапанное авто не несет ответственности платная парковка парка отдыха «Ремикс» в Бердске

В жаркие дни стоянка возле «Ремикса» под завязку забита автомобилями

Жалобу на платную парковку парка семейного отдыха «Ремикс» написала в Роспотребнадзор жительница Бердска.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском отделе Роспотребнадзора, потребитель пожаловалась на то, что на парковке не выдают документов, подтверждающих оплату, и не несут ответственность за сохранность автомобиля. Ее машину уже несколько раз поцарапали именно на этой автостоянке. Но бердчанку сотрудники парковки уверяют, что они не являются автостоянкой, поэтому не отвечают за чужое имущество.

Пока еще специалисты разбираются с данной жалобой. Но некоторые позиции уже ясны: если это автостоянка, то должен выдаваться документ, что автомобиль принят, или подтверждающий оплату, и то, что они несут ответственность за сохранность транспорта на своей территории.

Опять же, потребитель называет место, куда ставит автомобиль, то парковкой, то автостоянкой. А это разные виды услуг, отметили в Роспотребнадзоре.

Как только начинается лето, вместе с ним начинаются и эпопеи по платным стоянкам, проездам и прочему, уверили в Роспотребнадзоре. Если с вас требуют деньги за парковку или еще какие-то непонятные услуги, требуйте с этих людей документ за оплату и спрашивайте, за что она произведена, советуют эксперты. Если это автостоянка, то на ней должна быть информация, кто является исполнителем услуг. Если это парковка, то человек должен знать, что он платит деньги только за въезд, и никто не будет нести ответственность за сохранность его автомобиля.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме Россия проведет в 2022 году Путин пригрозил нефтяникам за рост цен на бензин повысить экспортные пошлины За поцарапанное авто не несет ответственности платная парковка парка отдыха «Ремикс» в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика