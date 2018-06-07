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Диверсией называют отключение электричества во время прямой линии Путина в поселке Бердска

Жители Светлого возмущены тем, что не могут посмотреть прямую трансляцию выступления президента. И полагают, что их обесточили намеренно — чтобы не смогли пожаловаться.

7.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Диверсией называют отключение электричества во время прямой линии Путина в поселке Бердска

Александр Волошин обращением к Путину заставил власть отремонтировать дорогу в свой поселок

В начале четвертого часа дня — за два часа до прямой линии с Владимиром Путиным в бердском поселке Светлом отключился свет. Оставшиеся без электричества жители возмущены тем, что не могут посмотреть по телевизору прямую трансляцию.

По мнению активного поселковца Александра Волошина, Светлый обесточили намеренно, чтобы жители не могли пожаловаться президенту на творящиеся в поселке «безобразия» с ремонтом дорог и содержанием коммуникаций.

Александр Андреевич накануне направил очередную «бумагу» в правительство Новосибирской области.

— Две недели никто ничего не делает — сухостой по обочинам дорог не убирают. Я сфотографировал и отправил губернатору, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Волошин. — Такое впечатление, что какие-то вредители у нас. Ведь ни дождя, ни ветра сегодня нет, а электричество пропало. Хотели посмотреть прямую линию с президентом, чтобы знать, кто чем дышит. А не можем…

Оперативный дежурный по городу рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что энергетики РЭС ищут причину обесточивания Светлого. И в ближайшее время восстановят электроснабжение. Что произошло, пока не известно.


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