Обрушение домов в Бердске: Бизнес привлекли чиновники для помощи пострадавшим

5 мая в мэрии Бердска прошло заседание рабочей группы по подтоплению. Главы служб, ведущих профильные работы в районе частного сектора, страдающего от высокого уровня грунтовых вод, поставили в известность о своих успехах пострадавших жителей и мэра Евгения Шестернина.

Начальник управления капитального строительства Алексей Егошин рассказал о работах, идущих на строительных площадках колодцев лучевого дренажа, призванного осушить Бердск.

— «Виогем» (компания, строящая дренажную систему — прим. ред.) к работе приступил, строительная площадка огорожена, сотрудники ведут сбор «ножа» (нижний ряд стен колодца — прим. ред), завтра приступаем к копке. Стараемся, чтобы фирма «Виогем» за эту неделю приступила к строительству пятого колодца (ЛД-5, первый в очереди — прим. ред.), и на той неделе выйти на вторую стройплощадку. Работы ведутся согласно графику… Ограждение стоит согласно проекту строительства, знаки будут выставлены вечером, дополнительно будет включено ночное освещение… Сегодня было совещание в министерстве природоохраны и экологии Новосибирской области, в присутствии министра природных ресурсов Александра Дубовицкого и заместителя министра ЖКХ Юрия Фролова. Там решался вопрос о дополнительном выделении денежных средств из областного бюджета для Бердска на строительство одного из этапов лучевого дренажа, — рассказал Егошин.

Начальник отдела соцобслуживания населения Бердска Наталья Скоромных сообщила, что жители поставлены в известность о том, что могут обратиться за социальной помощью. Причем форма обращения может быть как устной, так и письменной.

— Жители должны сформировать заявку, в которой перечислить, что именно им необходимо и в каком количестве. На сегодня только 4 заявки с конкретными указаниями, что нужно для ремонта и прочего. Двум семья предоставлено жилье из маневренного фонда. Одной семье выделены денежные средства, — отчиталась Наталья Скоромных.

Вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова указала на то, что составлено обращение с предложением о предоставлении помощи пострадавшим.

— Обращение отправлено предприятиям промышленности, потребительского рынка, ассоциации предпринимателей, общественной палате и в союз промышленников. Откликнулись и готовы помочь пять предприятий. Для оказания финансовой помощи открыт специальный счет, куда будут поступать все средства в виде оказания благотворительной помощи. До 10 июня мы заключим целевые договора по оказанию благотворительной помощи. Все, что будет поступать в рамках этой помощи, будет перераспределено в соответствии поступившим заявкам от пострадавших. По строительным материалам, которые возможно приобрести или передать заявителям, работает отдел градостроительства непосредственно со строителями Бердска, — перечислила Шурова.

Начальник управления градостроительства Бердска Федор Каравайцев был лаконичен.

— Производим обход по каждому заявившему. Формируем список, кому что необходимо по строительным материалам и проводим совещания со строителями, — раскрыл тему Каравайцев.

Начальник бердского участка РЭС Игорь Михин рассказал о работах, которые ведутся после обращения граждан. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о падающих столбах и утонувшей трансформаторной подстанции в районе подтопления.

— Были озвучены улицы Толбухина, Искитимская, Красноармейская и Водосточная. Инфрмация о том, что падал столб с высоковольтными проводами, оказалась ошибочной. Там проходят провода связи. Выяснилось, что столб падал на провода с электропровода, ведущие к частной постройке. Столб был выравнен. Так же был сделан объезд объектов, про которые сообщали о наклоне столбов и провисании проводов. Все это было зафиксировано и выяснено, что угроз жизни и здоровью людей нет. Но, тем не менее, работы по исправлению обнаруженных дефектов мы запланировали. Уже завезли 38 опор, будут меняться старые столбы на железобетонные по улице Толбухина. Кроме того, на Красноармейской стоит анкерная опора, на следующей неделе будем ее править и все провисания проводов устраним. Осмотр по будке, стоящей в воде, был произведен. Убедились, что от поверхности воды до контактов, находящихся под напряжением, расстояние более метра. Уровень воды в этом районе не сможет подняться на высоту, достаточную для замыкания. Корпус будки, стоящий в воде, не имеет контакта с электросетью и его намокание в луже или под дождем опасности не представляет, — заверил Игорь Михин.

Директор управления ЖКХ Владимир Захаров объяснил, что удалось провести не все запланированные дорожные работы в частном секторе.

— Пробовали заходить на дороги в зоне подтопления. Часть улиц грейдером прошли, но дожди не дают сделать это по всем улицам. На улицах Мира и Гагарина тяжелую технику на тот момент завести не удалось. Сделаем позже. На улицу Искитимскую мы завезли крупную срезку асфальта, послезавтра (7 июня — прим. ред.) сможем загнать туда тяжелую технику и провести планирование, — поделился планами Захаров.

Замдиректора Центра муниципальных услуг Максим Совбанов разъяснил присутствующим о предстоящих работах на дорогах частного сектора.

— Там, где «пучина» (насыщенная влагой глина — прим. ред.), технология устранения дефектов немного другая. Нужно полностью выбирать грунт, который насыщен водой, затем засыпать бутом (камень крупной фракции — прим. ред.), а потом расклинивать щебнем. Засыпание «срезки» асфальта, завезенной с улицу Лунной, подойдет, как временная мера. А потом она так же утонет в глине, — предсказал Совбанов.

В завершение заседания рабочей группы глава Бердска Евгений Шестернин дал задания начальникам управлений.

— РЭС, продолжайте ту работу, которую начали. Количество опор, которые вы завезли, серьезное, это тема ваша… Максим (Совбанов — прим. ред.), ваша тема — наружное полотно, в том числе водоотведение, о чем говорил Андрей Николаевич (Крюков, собственник первого рухнувшего дома — прим. ред). Отдел соцзащиты, продолжайте сбор информации по заявкам. По адресам, которые под сомнением, решите вопрос — строительный материал либо замена, до конца этот вопрос выясните. Замглавы по экономике, продолжайте работу с предпринимателями по части обеспечения заявок с использованием спецсчета. Управление градостроительства, на вас обеспечение заявок по строительным материалам с учетом поданных предложений. Отдел капитального строительства, приступайте к вопросу, связанному с конкурсной документацией, — напутствовал Евгений Шестернин.