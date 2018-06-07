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Запретили спать лордам на заседаниях британского парламента

Кроме того под запрет попали громкие разговоры и выкрики. Спят на публичных мероприятиях чиновники Бердска и российский премьер.

7.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Запретили спать лордам на заседаниях британского парламента

Экс-замглавы Бердска уснул за заседании градостроительного совета

В британском парламенте распространили документ, согласно которому членам палаты лордов запрещено спать во время заседаний. Кроме того, им нужно соблюдать соответствующие правила поведения.

По данным газеты The Times, в последние месяцы поведение в верхней палате парламента не соответствовало общепринятым нормам. В числе главных проступков парламентариев оказались громкие разговоры, крики, а также сон во время дебатов.

В феврале 2018 года заместитель министра по вопросам международного развития Майкл Бейтс опоздал на заседание палаты лордов. После этого политик планировал покинуть свой пост, но британский премьер Тереза Мэй отказалась принять его отставку, передают «Известия».

В эшелонах бердской власти тоже случаются конфузы. Как-то бывший первый вице-мэр Бердска Александр Тужик уснул на заседании градостроительного совета. Во время оживленного обсуждения строительства нового вокзала и отказа возводить магазин возле ТЦ «Монетка» Александр Михайлович держался.

Но когда новосибирские эксперты начали «делиться опытом» по созданию генплана, не выдержал. Заснул. Это запечатлел на фото один из присутствующих на градостроительном совете. Хотя заметили многие, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Спящим не раз замечали премьер-министра Дмитрия Медведева. Он заснул во врем послания президента федеральному собранию и на открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году. Периодически с закрытыми глазами сидит пресс-секретарь президента Владимир Песков.


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